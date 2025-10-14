wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM-Quali: Kosovos überraschender Höhenflug mit Trainer Franco Foda

epa12451931 Kosovo&#039;s players celebrate after winning the FIFA World Cup 2026 UEFA qualifiers soccer match between Sweden and Kosovo in Gothenburg, Sweden, 13 October 2025. EPA/Adam Ihse/TT SWEDEN ...
Die Spieler vom Kosovo jubeln nach dem Sieg gegen Schweden.Bild: keystone

Mit einem Trainer, der beim FCZ enttäuschte: Kosovo träumt vom grossen Coup

Einzig der Kosovo kann der Schweizer Nationalmannschaft das WM-Ticket noch streitig machen. An der Seitenlinie steht mit Franco Foda ein Trainer, der vor drei Jahren auch kurz in der Schweizer Super League tätig war.
14.10.2025, 13:0514.10.2025, 13:05
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Mit 4:0 setzte sich die Schweizer Nationalmannschaft zum Auftakt der laufenden WM-Qualifikation zu Hause gegen den Kosovo durch. Bereits nach einer Halbzeit erzielte die Nati vier Tore und die Gäste schienen heillos überfordert. Die Schweizer waren dermassen überlegen, dass sich Kapitän Granit Xhaka nach der Partie im Interview unglücklich über das Resultat zeigte: «Wenn wir so weiterspielen wie zu Beginn, machen wir das fünfte, sechste oder siebte Tor. Schade ist es am Ende nur ein 4:0.»

Die Zusammenfassung von Schweiz gegen KosovoVideo: SRF

Zu diesem Zeitpunkt rechneten wohl die wenigsten damit, dass die Kosovaren der letzte Konkurrent der Nati um das WM-Ticket werden. Nach zwei sensationellen Siegen gegen Schweden und einem Unentschieden zu Hause gegen Slowenien liegt der Kosovo zwei Runden vor Schluss drei Punkte hinter der Schweiz. Noch nie nahm die Nationalmannschaft, welche 2016 offiziell von der FIFA als Mitglied aufgenommen wurde, an einem Grossturnier teil.

Playoffs fast auf sicher

Nun sind zumindest die Playoffs zum Greifen nah, mit einem Punktgewinn in Slowenien kann die Weltnummer 91 der FIFA-Weltrangliste nicht mehr vom zweiten Platz verdrängt werden. Sollte die Schweiz gegen Schlusslicht Schweden patzen und die Kosovaren gleichzeitig mehr Punkte sammeln, kann sogar von der direkten WM-Qualifikation geträumt werden. Da die Schweiz das deutlich bessere Torverhältnis hat, bräuchten die Kosovaren im letzten Spiel gegen die Nati einen Kantersieg, wenn der Rückstand vor dieser Partie bei drei Punkten liegt.

Einen grossen Anteil am Erfolg hat auch Nationaltrainer Franco Foda. Der Deutsche übernahm im Februar 2024 das Traineramt und feierte im März den ersten Erfolg, als er den Kosovo in der Nations League in Liga B führte. Nach 17 Spielen mit Foda an der Seitenlinie hat die kosovarische Nationalmannschaft einen starken Schnitt von zwei Punkten pro Partie.

epa12363137 Kosovo&#039;s head coach Franco Foda reacts during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group B match between Kosovo and Sweden in Pristina, Kosovo, 08 September 2025. EPA/GEORGI LI ...
Franco Foda ist seit über eineinhalb Jahren Nationaltrainer im Kosovo.Bild: keystone

Enttäuschung beim FCZ

Vor etwas mehr als drei Jahren war der 59-Jährige für kurze Zeit Trainer beim FC Zürich. Als Nachfolger von Meistertrainer André Breitenreiter konnte Foda die Erwartungen aber überhaupt nicht erfüllen. Nach acht Spieltagen ohne Sieg in der Meisterschaft, dem Verpassen der Champions League und dem frühen Ausscheiden im Schweizer Cup wurde Foda zwei Monate nach seinem ersten Pflichtspiel für die Zürcher wieder entlassen.

Dass es Foda, welcher als Spieler auch für kurze Zeit beim FC Basel aktiv war, besonders als Nationaltrainer drauf hat, zeigte er bereits in Österreich. Mit dem ÖFB-Team erreichte Foda an der EM 2021 die K.-o.-Phase und scheiterte im Achtelfinal nur knapp am späteren Europameister Italien.

Nach dem zweiten Sieg gegen Schweden innerhalb eines Monats sagte ein glücklicher Foda: «Ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft, auf diese Spieler, auf ihre Spielweise und ihren Kampfgeist, der es uns ermöglicht hat, die drei Punkte mit nach Pristina zu nehmen.»

Schweizer staunen

Auch in der Schweiz zeigt man sich erstaunt über die Leistungen der Kosovaren.« Es ist bemerkenswert, was Kosovo leistet», sagte Nationaltrainer Murat Yakin, stellte aber auch klar: «Aber wir haben vor niemandem Angst. Und wenn es im letzten Spiel zur Entscheidung kommen muss, dann werden wir auch diese Aufgabe annehmen.»

Mit einem grossen Selbstvertrauen blickt auch Granit Xhaka auf die entscheidenden Spiele im November: «Es muss sehr, sehr viel passieren, damit es zu einem Endspiel im Kosovo kommt. Wir wissen, was im November auf uns zukommt. Wir wollen zu Hause vor den eigenen Fans den Sack zu machen. Wir haben sehr viel Qualität in der Mannschaft und können uns nur selber schlagen.»

Seit der katastrophalen ersten Halbzeit gegen die Schweiz hat der Kosovo in der Verteidigung überzeugt und hat in den letzten 315 Minuten kein Gegentor kassiert. Trotzdem hat die Schweiz aktuell das um zehn Tore bessere Torverhältnis, welches vielleicht im Kampf um das WM-Ticket noch entscheidend sein kann.

Yakin-Fehler und Zittern vor Kosovo-Final? Antworten auf die heissen Nati-Fragen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 24
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Kap Verde: Erste WM-Teilnahme
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mario Basler verrät uns, was ihn am modernen Fussball nervt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
3
Badener Restaurant erhält 15 Gault-Millau-Punke und schliesst 4 Tage später
4
Meteorologen sehen mehrere Hinweise für einen kalten, schneereichen Winter
5
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
Meistkommentiert
1
Trotz Waffenruhe: Tote nach israelischem Angriff in Gaza +++ Macron warnt vor Hamas
2
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
3
Schande von Bern: Regierungsrat will Antifa verbieten – und bringt die Kesb ins Spiel
4
Krankenkassenprämien: So lässt sich das Leben von 85 % der Schweizer verändern
5
Millionenschaden nach Palästina-Demo – «Würde einem solchen Sauhaufen nie hinterherlaufen»
Meistgeteilt
1
Angriffe auf Charkiw ++ Selenskyj will mit Trump über Marschflugkörper verhandeln
2
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
3
Auf diesen 9 Wanderungen leuchten dich die Lärchen goldig an
4
Ein schrecklicher Unfall sorgt dafür, dass Petr Cech nie mehr ohne Helm spielt
5
«Leider lassen sich viele Eliten von Trump einschüchtern»
Yakin-Fehler und Zittern vor Kosovo-Final? Antworten auf die heissen Nati-Fragen
Die Zwischenbilanz liest sich immer noch gut bis sehr gut, doch nach dem 0:0 in Slowenien ist die Ausgangslage für die Schweizer Nati in der WM-Qualifikation nicht mehr frei von Brisanz.
Zehn Punkte nach vier Spieltagen. Ein Sieg und ein Unentschieden aus den zwei vermeintlich schwierigsten Auswärtsspielen in Schweden (1:0) und Slowenien (0:0). Und weiterhin kein Gegentor erhalten. Zu Beginn hätte wohl jeder Spieler und jeder Fan der Schweizer Nati diese Zwischenbilanz unterschrieben.
Zur Story