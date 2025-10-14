Hochnebel10°
DE | FR
burger
Sport
Chat-Futter

Chat-Futter: NHL-Star David Pastrnak macht einen auf Goalie gegen Tampa

Wer braucht schon einen Goalie, wenn du David Pastrnak hast?

Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
07.04.2023, 13:1814.10.2025, 08:13
Schicke uns deinen Input
avatar
David Pastrnaks intensive letzte Minute
Gebracht hat der Einsatz des Boston-Starstürmers aber nichts. Die Bruins verlieren gegen Tampa Bay mit 3:4.
Connor Geekie lässt Seth Jones im Florida-Derby alt aussehen
Conor Geekie deletes Seth Jones’ ankles
byu/Reddit-Machine inhockey

Seat view of the nasty Conor Geekie goal
byu/NebraskaAvenue inhockey
Der Klassiker:
Gala-Fans zünden vor dem Champions-League-Spiel ein kleines Feuerwerk vor dem Team-Hotel des FC Liverpool.
Alcaraz zaubert mal wieder 😍
Mehr Sport:

Extra für dich ausgewählt:

10 Witze, die nur intelligente (oder gebildete) Menschen verstehen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart
1 / 26
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart
Marco Velo: 3 x italienischer Meister im Zeitfahren.
quelle: ap / peter dejong
Auf Facebook teilenAuf X teilen
14 Sport-Typen, die jeder in seinem Freundeskreis hat
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
3
Badener Restaurant erhält 15 Gault-Millau-Punke und schliesst 4 Tage später
4
Meteorologen sehen mehrere Hinweise für einen kalten, schneereichen Winter
5
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
Meistkommentiert
1
Macron warnt vor Bedrohung der Hamas ++ EU will Einsatz von Grenzschützern in Gaza starten
2
«Soll ich was mit meiner Schülerin anfangen?»
3
Schande von Bern: Regierungsrat will Antifa verbieten – und bringt die Kesb ins Spiel
4
Krankenkassenprämien: So lässt sich das Leben von 85 % der Schweizer verändern
5
Millionenschaden nach Palästina-Demo – «Würde einem solchen Sauhaufen nie hinterherlaufen»
Meistgeteilt
1
Angriffe auf Charkiw ++ Selenskyj will mit Trump über Marschflugkörper verhandeln
2
Auf diesen 9 Wanderungen leuchten dich die Lärchen goldig an
3
Ein schrecklicher Unfall sorgt dafür, dass Petr Cech nie mehr ohne Helm spielt
4
«Leider lassen sich viele Eliten von Trump einschüchtern»
5
Peltonen beendet Saison in Genf, dann kommt Hallam + Zugs Muggli wird in die AHL geschickt
So packt die Nati gleich die erste Chance – das WM-Ticket ist zum Greifen nah
Mit einem Sieg in Slowenien und Schützenhilfe aus Schweden könnte die Qualifikation der Schweiz für die Fussball-WM 2026 bereits heute Abend perfekt sein.
Der europäische Verband hat als einziger noch keine Teilnehmer der WM 2026 vorzuweisen. Dies könnte sich heute ändern. Die Schweiz hat gemeinsam mit Frankreich die Chance, sich den ersten der insgesamt 16 Plätze zu schnappen. Dafür muss die Mannschaft von Trainer Murat Yakin im 16'000 Plätze fassenden Stadion Stozice in Ljubljana drei Punkte holen, während Kosovo gleichzeitig in Schweden nicht siegen darf.
Zur Story