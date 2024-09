5ème victoire consécutive en 5 courses pour Marc Hirschi faut se calmer monsieur pic.twitter.com/zETHKC5RUx — Cycling Legend (@CyclingLegend_) September 14, 2024

tankte im Hinblick auf die Heim-WM weiter Selbstvertrauen. Der Berner baute am Memorial Marco Pantani mit demseine beeindruckende Erfolgsserie weiter aus. Hirschi setzte sich im italienischen Eintagesrennen, das über knapp 196 km von Cesena nach Cesenatico an die Adriaküste führte, im Sprint vor den Einheimischen Lorenzo Milesi und Vincenzo Albanese durch.Am Sonntag und am Donnerstag war der 26-Jährige aus Ittigen in der Toskana jeweils als Solist erfolgreich gewesen. Zählt man seine Siege am Klassiker in San Sebastian und der Bretagne Classic dazu, istSein grosses Ziel in diesem Herbst ist das WM-Strassenrennen am 29. September in Zürich. (ram/sda)