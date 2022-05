«Nicht von dieser Welt», «Möge Gott herabsteigen» – die Pressestimmen zum Real-Wunder

«Möge Gott herabsteigen und das erklären.



Der grösste Abend in der Geschichte des Santiago Bernabéu. Wenn schon die Wende gegen PSG unerklärlich war, wenn es schon gegen Chelsea unglaublich war, dann ist die letzte Nacht ganz einfach die beste Nacht in diesem Stadion. Und das will viel heissen. Ohne die Europacup-Comebacks der 1980er-Jahre oder die grossen europäischen Nächte der letzten Zeit schmälern zu wollen, aber was gestern Abend zu sehen war, ist beispiellos in der Geschichte.



Als Rodrygo das 1:1 erzielte, lief jedem Madrilenen ein Schauer über den Rücken: Was wäre, wenn...? Und das gleiche Schaudern muss die ganze Mannschaft von Manchester City verspürt haben. Sie begann, Schatten, Geister, Hexen und den ganzen esoterischen Hofstaat zu sehen.»