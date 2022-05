«Die Magie des Bernabeus» – das sind die Stimmen zur dramatischen Real-Wende gegen ManCity

Rodrygo

«Ich bin überglücklich. Es ist unglaublich, zwei Tore zu erzielen und Real Madrid dort hinzubringen, wo es hingehört – in einen Final. Ich habe keine Worte, um das zu beschreiben, was ich in diesem Moment fühle. Es ist eine Ehre, bei hier zu spielen, ich will es einfach geniessen. Das Vertrauen, das Trainer Ancelotti in mich hat, tut mir richtig gut. Egal, ob ich von Anfang an spiele oder eingewechselt werde.»