trüb und nass
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Lugano vs. FCSG: Super-League-Spiel wegen Regen abgebrochen

Match interrupted due to bad weather, during the Super League soccer match FC Lugano against FC FC St.Gallen, at the Cornaredo Stadium in Lugano, Sunday , 2 November, 2025. .(KEYSTONE / Ti-Press / Mas ...
Das Wetter verunmöglichte ein faires Spiel in Lugano.Bild: keystone

Mehr See als Fussballplatz: Das Spiel zwischen Lugano und St.Gallen wird abgebrochen

02.11.2025, 13:1002.11.2025, 15:54

Die Partie zwischen Lugano und St. Gallen wurde aufgrund von starkem Regen abgebrochen. Der anhaltende Niederschlag machte den Platz im Cornaredo unbespielbar.

«Man hat gemerkt, wie schnell es abwärtsging. Zu Beginn war der Platz noch gut In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, wie schwierig es ist und dass es keine Aussicht auf Besserung gibt. Wir als auch Lugano wollten weiterspielen, aber es gab einfach keine Chance.»
Lukas Görtler, Captain FC St.Gallen
Match interrupted due to bad weather, during the Super League soccer match FC Lugano against FC FC St.Gallen, at the Cornaredo Stadium in Lugano, Sunday , 2 November, 2025. .(KEYSTONE / Ti-Press / Mas ...
Lugano lag zum Zeitpunkt des Abbruchs in Führung.Bild: keystone

Die zweite Halbzeit war noch keine drei Minuten alt, als Schiedsrichter Mirel Turkes die Mannschaften wieder in die Garderobe schickte. Später testete der Unparteiische, ob der Ball noch auf dem Rasen aufsprang, und kam zu dem Schluss, das Spiel zu suspendieren.

«Die Sicherheit für die Spieler war nicht mehr gewährleistet, deshalb haben wir uns entschieden, das Spiel abzubrechen. Das Wetter ist unberechenbar, in der zweiten Halbzeit hat es wie aus Kübeln geschüttet, dann wurde ein Spiel unmöglich. Wir haben unseren Bericht an die Liga weitergeleitet, diese entscheidet dann, wie es weitergeht.»
Schiedsrichter Mirel Turkes

Zum Zeitpunkt des Abbruchs führte Lugano dank eines Treffers von Kevin Behrens mit 1:0. Die Liga wird entscheiden, ob die Partie ab der 48. Spielminute wiederaufgenommen oder komplett neu angesetzt wird. (abu/sda)

Betrug im Sport – 11 der grössten Skandale der Geschichte

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
Mehr Fussball-Geschichten:
FCZ-Misere geht gegen Lausanne weiter, doch Canepa sagt: «Der Sportchef ist kein Thema»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 36
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Meistgelesen
1
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
2
SBB kündigen ersten Nachtzug nach Skandinavien an – diese Orte erreichst du damit
3
Kalte Dusche für die Swiss: Jetzt kommt es zum Flotten-Fiasko
4
«Lukoil ist am Ende»: US-Sanktionen setzen Russland zu
5
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
Meistkommentiert
1
«Die Millennials werden so viel erben wie keine Generation vor ihnen»
2
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
3
«Wirklich wüst»: So gruselig war die AKW-«Arena»
4
«You are the vibrator!»
5
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
Meistgeteilt
1
Wolverhampton wirft Trainer Pereira raus +++ Lebenszeichen von Wil gegen Xamax
2
Kim Kardashian verbreitet Verschwörungstheorie zur Mondlandung – nun kontert die Nasa
3
Druck aus Brüssel: Schweizer Unis müssen Gebühren für EU-Studenten senken
4
Amerikaner geben Republikanern Schuld an Shutdown +++ FBI vereitelt möglichen Anschlag
5
Alle 40 Sekunden ein Eigentor – Madagaskar-Meister fährt 0:149-Rekordpleite ein
Brandheisser Kurashev schiesst Sharks zu OT-Sieg – Hischier trifft gegen Fialas Kings
Kein NHL-Schweizer ist derzeit so gut in Form wie Philipp Kurashev: Der 26-Jährige trifft gegen Spitzenteam Colorado doppelt – und zum Sieg in der Verlängerung. Die Swiss Devils schlagen derweil Kevin Fialas Kings.
Der Schweizer Captain Nico Hischier brachte die New Jersey Devils nach zwei Niederlagen wieder zurück auf die Siegesstrasse und an die Tabellenspitze der Eastern Conference der NHL.
Zur Story