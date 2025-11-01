bedeckt, wenig Regen12°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Super League: FCZ rutscht nach Pleite gegen Lausanne tiefer in die Krise

Beyatt Lekoueiry (LS) jubelt nach seinem Tor zum 1:2 im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen Zuerich, FCZ, und dem FC Lausanne-Sport, LS, am Samstag, 1. November 2025 im Stadio ...
Lausannes Beyatt Lekoueiry schiesst den FCZ noch tiefer in die Krise.Bild: keystone

FCZ-Misere geht gegen Lausanne weiter, doch Canepa sagt: «Der Sportchef ist kein Thema»

Der FC Zürich findet einfach nicht aus dem Tief heraus. Im Heimspiel gegen Lausanne-Sport unterliegt die Mannschaft von Interimstrainer Dennis Hediger 1:2.
01.11.2025, 19:3001.11.2025, 22:48

In der 82. Minute suchen die Lausanner, wenn auch etwas unkoordiniert, erneut mit Tempo die Offensive. Beyatt Lekoueiry setzt sich gegen mehrere Gegenspieler durch und spielt den Ball auf Brandon Soppy, der ihn jedoch nicht kontrollieren kann. Stattdessen liegt der Ball plötzlich wieder frei, und Lekoueiry vollendet den von ihm selbst eingeleiteten Angriff mit einem präzisen Flachschuss. Dieser Treffer besiegelt Zürichs fünfte Niederlage in Folge.

«Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wir schlagen uns selber. Wir machen defensive Fehler und die werden vom Gegner sofort bestraft. Es ist eine unverdiente Niederlage. Wir hatten ein Auf und Ab, phasenweise spielen wir gut. Aber wenn du solche Fehler machst, dann ist der Fall klar. Der Sportchef ist kein Thema, er hat die Tore nicht zugelassen. Und die Mannschaft, die er zusammengestellt hat, hat Potenzial. Es gibt einfach Phasen, in denen es nicht funktioniert.»
FCZ-Präsident Ancillo Canepa.

Auf den ersten Rückschlag hatte der FCZ noch reagiert: Matthias Phaëton profitierte in der 32. Minute von einem Missverständnis in der Lausanner Abwehr und glich zum 1:1 aus. Doch viel mehr gelang dem Heimteam vor lediglich 9613 Fans nicht.

Das Interview mit Ancillo Canepa.Video: SRF

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine Partie, in der nur selten zusammenhängende Spielzüge zu sehen waren. Sichtlich bemüht, keine Fehler zu machen, neutralisierten sich die beiden Teams lange Zeit gegenseitig. Dann kam der Lucky Punch der Waadtländer.

Lekoueiry trifft für Lausanne zum Sieg.Video: SRF

Für den FCZ geht die Suche nach dem Erfolgsrezept weiter: Auch Hediger, der seine dritte Partie als Interimstrainer bestritt, scheint angesichts der derzeitigen Krise zunehmend ratlos.

Trainer Dennis Hediger (FCZ), rechts, im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen Zuerich, FCZ, und dem FC Lausanne-Sport, LS, am Samstag, 1. November 2025 im Stadion Letzigrund in ...
Der FCZ kann unter Dennis Hediger weiterhin nicht gewinnen.Bild: keystone

Zürich - Lausanne-Sport 1:2 (1:1)
9613 Zuschauer. - SR Cibelli.
Tore: 10. Butler-Oyedeji (Custodio) 0:1. 32. Phaëton (Kény) 1:1. 82. Lekoueiry (Soppy) 1:2.
Zürich: Brecher; Kamberi, Palacio, Gómez (79. Segura), Rodic (72. Ligue); Krasniqi (46. Comenencia), Tsawa, Zuber; Kény (80. Perea); Markelo (79. Emmanuel), Phaëton.
Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana (78. Poaty); Roche; Butler-Oyedeji (78. Abdallah), Mollet (65. Lekoueiry), Custodio; Bair (78. Kana Biyik), Diakite (46. Ajdini)
Verwarnungen: 37. Palacio, 55. Mouanga, 63. Sow, 65. Kamberi, 71. Gómez, 93. Perea. (abu/sda)

Umbrüche, Fanwut und drohender Abstiegskampf: Die Horrorbilanz von FCZ-Sportchef Malenovic

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
Mehr Fussball-Geschichten:
Umbrüche, Fanwut und drohender Abstiegskampf: Die Horrorbilanz von FCZ-Sportchef Malenovic
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 36
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
3
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
4
SBB kündigen ersten Nachtzug nach Skandinavien an – diese Orte erreichst du damit
5
Kalte Dusche für die Swiss: Jetzt kommt es zum Flotten-Fiasko
Meistkommentiert
1
«Die Millennials werden so viel erben wie keine Generation vor ihnen»
2
Influencer beschwert sich über 40-Stunden-Woche – und sticht damit in ein Wespennest
3
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
4
«Wirklich wüst»: So gruselig war die AKW-«Arena»
5
SVP umgarnt freisinnige EU-Skeptiker – und vermeldet markanten Mitgliederzuwachs
Meistgeteilt
1
Fünf Tote bei Minenexplosion in der Ukraine ++ Kreml warnt Trump wegen Atomtests
2
Amerikaner geben Republikanern Schuld an Shutdown +++ FBI vereitelt möglichen Anschlag
3
Marc Giger trifft in Belgien doppelt +++ Aarau siegt in Überzahl weiter
4
Kim Kardashian verbreitet Verschwörungstheorie zur Mondlandung – nun kontert die Nasa
5
«Gesundheit gefährdet»: Verbotene Weichmacher in dutzenden Produkten gefunden
Arosa und der beschwerliche Weg zurück an die Spitze
Der EHC Arosa ist zurück im Profihockey – zumindest auf dem Papier. Hinter dem sportlichen Aufstieg steckt ein organisatorischer Kraftakt, der den Traditionsverein stark fordert.
Bei der Ankunft in Arosa könnte man meinen, es sei schon Winter. Am Montag fielen 30 Zentimeter Schnee. Beim Laufen ist Vorsicht angebracht, die Wege sind rutschig.
Zur Story