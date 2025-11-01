Lausannes Beyatt Lekoueiry schiesst den FCZ noch tiefer in die Krise. Bild: keystone

FCZ-Misere geht gegen Lausanne weiter, doch Canepa sagt: «Der Sportchef ist kein Thema»

Der FC Zürich findet einfach nicht aus dem Tief heraus. Im Heimspiel gegen Lausanne-Sport unterliegt die Mannschaft von Interimstrainer Dennis Hediger 1:2.

In der 82. Minute suchen die Lausanner, wenn auch etwas unkoordiniert, erneut mit Tempo die Offensive. Beyatt Lekoueiry setzt sich gegen mehrere Gegenspieler durch und spielt den Ball auf Brandon Soppy, der ihn jedoch nicht kontrollieren kann. Stattdessen liegt der Ball plötzlich wieder frei, und Lekoueiry vollendet den von ihm selbst eingeleiteten Angriff mit einem präzisen Flachschuss. Dieser Treffer besiegelt Zürichs fünfte Niederlage in Folge.

«Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wir schlagen uns selber. Wir machen defensive Fehler und die werden vom Gegner sofort bestraft. Es ist eine unverdiente Niederlage. Wir hatten ein Auf und Ab, phasenweise spielen wir gut. Aber wenn du solche Fehler machst, dann ist der Fall klar. Der Sportchef ist kein Thema, er hat die Tore nicht zugelassen. Und die Mannschaft, die er zusammengestellt hat, hat Potenzial. Es gibt einfach Phasen, in denen es nicht funktioniert.» FCZ-Präsident Ancillo Canepa.

Auf den ersten Rückschlag hatte der FCZ noch reagiert: Matthias Phaëton profitierte in der 32. Minute von einem Missverständnis in der Lausanner Abwehr und glich zum 1:1 aus. Doch viel mehr gelang dem Heimteam vor lediglich 9613 Fans nicht.

Das Interview mit Ancillo Canepa. Video: SRF

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine Partie, in der nur selten zusammenhängende Spielzüge zu sehen waren. Sichtlich bemüht, keine Fehler zu machen, neutralisierten sich die beiden Teams lange Zeit gegenseitig. Dann kam der Lucky Punch der Waadtländer.

Lekoueiry trifft für Lausanne zum Sieg. Video: SRF

Für den FCZ geht die Suche nach dem Erfolgsrezept weiter: Auch Hediger, der seine dritte Partie als Interimstrainer bestritt, scheint angesichts der derzeitigen Krise zunehmend ratlos.

Der FCZ kann unter Dennis Hediger weiterhin nicht gewinnen. Bild: keystone

Zürich - Lausanne-Sport 1:2 (1:1)

9613 Zuschauer. - SR Cibelli.

Tore: 10. Butler-Oyedeji (Custodio) 0:1. 32. Phaëton (Kény) 1:1. 82. Lekoueiry (Soppy) 1:2.

Zürich: Brecher; Kamberi, Palacio, Gómez (79. Segura), Rodic (72. Ligue); Krasniqi (46. Comenencia), Tsawa, Zuber; Kény (80. Perea); Markelo (79. Emmanuel), Phaëton.

Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana (78. Poaty); Roche; Butler-Oyedeji (78. Abdallah), Mollet (65. Lekoueiry), Custodio; Bair (78. Kana Biyik), Diakite (46. Ajdini)

Verwarnungen: 37. Palacio, 55. Mouanga, 63. Sow, 65. Kamberi, 71. Gómez, 93. Perea. (abu/sda)

Die Tabelle: