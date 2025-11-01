trüb und nass12°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Super League: Winterthur feiert 1. Sieg – Thun dreht Spiel gegen Sion

Der Winterthurer Pajtim Kasami, rechts, gegen den Genfer Dylan Bronn, links, beim Fussballspiel der Super League FC Winterthur gegen Servette FC im Stadion Schuetzenwiese in Winterhur am Samstag, 1. N ...
Der FC Winterthur feiert den ersten Sieg der Saison.Bild: keystone

Winterthur feiert dank Wende gegen Servette 1. Sieg – Thun siegt trotz Sion-Traumtor

Leader Thun ist nicht zu stoppen und feiert beim 2:1 gegen Sion den fünften Sieg in Folge. Am anderen Ende der Tabelle kommt Winterthur zum ersten Saisonerfolg und besiegt Servette 4:2.
01.11.2025, 17:0001.11.2025, 20:25
Inhaltsverzeichnis
Winterthur – Servette 4:2Thun – Sion 2:1Die TabelleDie Torschützenliste

Winterthur – Servette 4:2

In der 12. Runde feiert der FC Winterthur den ersten Sieg. Auch dank zwei Toren von Théo Golliard gewinnt das Team von Trainer Patrick Rahmen gegen Servette 4:2.

Zum ersten Mal seit der 6. Runde stand Golliard wieder in Winterthurs Startaufstellung. Und der 23-Jährige stellte seine Vielseitigkeit kurz nach der Pause unter Beweis. In der 52. Minute traf er mit seinem linken Fuss, zwei Minuten später doppelter er mit dem rechten nach. Damit sorgte der Offensivspieler für die Wende in der Partie, in der die Gäste davor mehr vom Spiel hatten.

Golliard bringt Winterthur mit seinem Doppelpack zurück.Video: SRF

Die Grenats, die auf der Schützenwiese den dritten Sieg in Folge angestrebt hatten, belohnten sich in der 40. Minute für den hohen Aufwand. Einmal mehr war es Florian Ayé, der die Genfer auf Kurs brachte. Der 28-jährige Stürmer befindet sich im Hoch: Mit viel Selbstvertrauen zog er von der seitlichen Strafraumgrenze ab und sah, wie der Ball genau in die Torecke flog. Sein sechster Saisontreffer brachte den Genfern aber nicht den erhofften Erfolg.

Erlösung: Maluvunu sichert Winterthur mit dem 4:2 in der Nachspielzeit den Sieg.Video: SRF

Nach Golliards Doppelpack, es waren seine ersten Tore in der Super League, sorgte Randy Schneider in der 69. Minute für das 3:1. Servette kam im Endspurt noch zum Anschluss, ehe der eingewechselte Elias Maluvunu den Schlusspunkt setzte.

Damit feierte Patrick Rahmen in seinem dritten Spiel als Trainer des FC Winterthur den ersten Sieg. Unter ihm hat das Team die Ausbeute von zwei Punkten aus den ersten neun Runden bereits verdreifacht.

Winterthur - Servette 4:2 (0:1)
7200 Zuschauer. - SR Dudic.
Tore: 40. Ayé (Baron) 0:1. 52. Golliard (Dansoko) 1:1. 54. Golliard (Jankewitz) 2:1. 69. Schneider (Jankewitz) 3:1. 91. Douline (Njoh) 3:2. 93. Maluvunu (Beyer) 4:2.
Winterthur: Kapino; Sidler, Martins, Durrer, Diaby (88. Ulrich); Jankewitz, Zuffi; Dansoko (81. Momoh), Golliard (73. Beyer), Schneider (81. Maluvunu); Hunziker (73. Kasami).
Servette: Mall; Magnin (59. Antunes), Rouiller (46. Severin), Bronn, Mazikou; Baron (60. Douline); Stevanovic, Cognat (88. Guillemenot), Morandi (72. Mráz), Njoh; Ayé.
Verwarnungen: 31. Magnin, 66. Morandi, 93. Maluvunu.

Thun – Sion 2:1

Der FC Sion verpasst die Revanche gegen den FC Thun und verliert auch das zweite Duell innert einer Woche. Die Walliser unterliegen im Berner Oberland nach Führung 1:2.

Das unfassbare Doppel-Latten-Tor von Baltazar zum 1:0 für Sion.Video: SRF

Es war eine schmerzhafte Niederlage für die Gäste, die zunächst klar besser gespielt hatten als der überraschende Leader der Super League. Nachdem Numa Lavanchy bereits eine gute Chance hatte liegen lassen, sorgte Baltazar Costa nach einer Viertelstunde für die verdiente Führung. Diese hätte Ali Kabacalman in der 30. Minute ausbauen können, als der Schiedsrichter nach einem Zurückhalten auf Penalty entschieden hatte. Doch der Sittener lobbte den Ball über das Gehäuse und liess damit die Chance auf das 2:0 fahrlässig liegen.

Kabacalman vergibt den Penalty kläglich.Video: SRF

Die Strafe folgte noch vor der Pause. Christopher Ibayi traf nach schöner Vorarbeit von Michael Heule per Direktabnahme. Mit seinem siebten Saisontreffer sorgte der Kongolese dafür, dass das Momentum die Seiten wechselte. Die Thuner wirkten in der zweiten Halbzeit fokussierter und kamen durch Elmin Rastoder zum 2:1, auf das die Gäste keine Antwort mehr fanden.

Damit verlor Sion eine Woche nach dem 0:1 vor heimischem Publikum auch das «Rückspiel» in Thun. Die Oberländer bauen derweil ihre Führung an der Tabellenspitze aus. Mit dem fünften Sieg in Serie haben sie nun schon 28 Punkte auf dem Konto. Sie liegen sieben Zähler vor St. Gallen und Basel, die am Sonntag spielen.

Elmin Rastoder (FCT) jubelt nach seinem Tor zum 2-1 im Super League Spiel zwischen dem FC Thun und dem FC Sion, in der Stockhorn Arena in Thun, am Samstag, 1. November 2025. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Der FC Thun ist nicht aufzuhalten.Bild: keystone

Thun - Sion 2:1 (1:1)
9530 Zuschauer. - SR Drmic.
Tore: 15. Baltazar Costa 0:1. 39. Ibayi (Heule) 1:1. 65. Rastoder (Ibayi) 2:1.
Thun: Steffen; Dähler, Bamert, Bürki, Heule (84. Montolio); Käit, Bertone; Reichmuth (69. Meichtry), Imeri (57. Roth); Ibayi (69. Labeau), Rastoder (85. Gutbub).
Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti; Kabacalman (76. Rrudhani), Baltazar Costa; Chouaref, Chipperfield (71. Bouchlarhem), Berdayes (71. Lukembila); Nivokazi (70. Boteli).
Bemerkungen: 30. Kabacalman verschiesst Penalty.
Verwarnungen: 28. Dähler, 68. Roth, 79. Bouchlarhem, 86. Gutbub, 92. Meichtry. (abu/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
Mehr Fussball-Geschichten:
Umbrüche, Fanwut und drohender Abstiegskampf: Die Horrorbilanz von FCZ-Sportchef Malenovic
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 36
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
3
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
4
SBB kündigen ersten Nachtzug nach Skandinavien an – diese Orte erreichst du damit
5
Kalte Dusche für die Swiss: Jetzt kommt es zum Flotten-Fiasko
Meistkommentiert
1
«Die Millennials werden so viel erben wie keine Generation vor ihnen»
2
Influencer beschwert sich über 40-Stunden-Woche – und sticht damit in ein Wespennest
3
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
4
«Wirklich wüst»: So gruselig war die AKW-«Arena»
5
SVP umgarnt freisinnige EU-Skeptiker – und vermeldet markanten Mitgliederzuwachs
Meistgeteilt
1
Fünf Tote bei Minenexplosion in der Ukraine ++ Kreml warnt Trump wegen Atomtests
2
Amerikaner geben Republikanern Schuld an Shutdown +++ FBI vereitelt möglichen Anschlag
3
Marc Giger trifft in Belgien doppelt +++ Radprofi Rui Costa tritt zurück
4
Kim Kardashian verbreitet Verschwörungstheorie zur Mondlandung – nun kontert die Nasa
5
«Gesundheit gefährdet»: Verbotene Weichmacher in dutzenden Produkten gefunden
ManUniteds haarigster Fan hofft – denn die teuren Stars und Amorim sorgen für ein Hoch
Nach einem knappen Jahr scheint Ruben Amorim mit seinem Spielstil bei Manchester United endlich Wirkung zu zeigen. Weil der Trainer sein System leicht angepasst hat – und die Transfers endlich einmal einschlagen.
Bis vor zwei Wochen hatte Ruben Amorim mit Manchester United noch nie zwei Ligaspiele in Serie gewonnen. Und das, obwohl er seit dem 11. November 2024 im Amt ist.
Zur Story