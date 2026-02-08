Akanji trifft erstmals in der Serie A ++ Bayern München mit Kantersieg gegen Hoffenheim

Bundesliga

Bayern München – Hoffenheim 5:1

Bayern München gewinnt das Spitzenspiel der 21. Bundesliga-Runde souverän. Der Meister und Leader setzt sich daheim gegen Hoffenheim mit 5:1 durch.

Erleichtert wurde den Bayern der Erfolg gegen das zuvor fünfmal in Folge siegreiche Hoffenheim durch einen frühen Platzverweis. Verteidiger Kevin Akpoguma sah in der 17. Minute für eine Notbremse die Rote Karte. Zudem führte die gleiche Aktion zum Penalty, den Harry Kane zum 1:0 verwertete. Der Engländer traf noch vor der Pause ein zweites Mal vom Elfmeterpunkt, nachdem Andrej Kramaric für die Gäste zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Für die weiteren Tore sorgte der Dreifach-Torschütze Luis Diaz.

Bayern liess Hoffenheim keine Chance. Bild: keystone

Bayern München, das zuletzt aus zwei Partien nur einen Punkt geholt hatte, baute den Vorsprung an der Tabellenspitze gegenüber Dortmund wieder auf sechs Punkte aus. Hoffenheim mit den beiden ehemaligen Super-League-Spielern Leon Avdullahu und Albian Hajdari bleibt auf dem 3. Platz.

Bayern München - Hoffenheim 5:1 (3:1).

Tore: 20. Kane (Penalty) 1:0. 35. Kramaric 1:1. 45. Kane (Penalty) 2:1. 45. Díaz 3:1. 62. Díaz 4:1. 89. Díaz 5:1.

Bemerkungen: 17. Rote Karte gegen Akpoguma (Hoffenheim, Notbremse).

Köln – Leipzig 1:2

Drei Punkte hinter Hoffenheim ist RB Leipzig klassiert. Beim 1. FC Köln konnten sich die Leipziger knapp mit 2:1 durchsetzen. Christoph Baumgartner avancierte mit zwei Treffern zum Matchwinner. Das einzige Tor der Kölner erzielte Jan Thielmann.

Christoph Baumgartner netzte gegen Köln zweimal ein. Bild: keystone

1. FC Köln - Leipzig 1:2 (0:1).

Tore: 29. Baumgartner 0:1. 51. Thielmann 1:1. 56. Baumgartner 1:2.

Bemerkungen: 1. FC Köln ohne Schmied (Ersatz).

Premier League

Liverpool – Manchester City 1:2

Manchester City bleibt in der Premier League sechs Punkte hinter Leader Arsenal. Der von Pep Guardiola trainierte Meister sichert sich am Sonntag den 2:1-Sieg in Liverpool dank zweier später Treffer.

Das Tor von Dominik Szoboszlai, der in der 74. Minute einen Freistoss direkt verwandelte, reichte dem FC Liverpool nicht zum Heimsieg. Bernardo Silva (84.) und Erling Haaland mittels Penalty (93.) sorgten für die Wende.

Grenzenloser Jubel bei Erling Haaland. Bild: keystone

In der Schlussphase wurde Szoboszlai vom potenziellen Matchwinner zum Pechvogel. Der Ungar hob beim 1:1 das Offside auf und kassierte in der 13. Minute der Nachspielzeit für ein Foul an Haaland die Rote Karte. (riz/sda)

Serie A

Sassuolo – Inter Mailand 0:5

Manuel Akanji erzielt sein erstes Tor in der Serie A. Der Schweizer Verteidiger trifft beim 5:0- Sieg von Inter Mailand in Sassuolo.

Der von Manchester City an den Leader der Serie A ausgeliehene Akanji erzielte das 4:0 nach einem Eckball und einem Goaliefehler mit dem Kopf. Seine letzten Treffer hatte der 77-fache Internationale für die Schweiz im letzten September gegen Kosovo und auf Klubebene für Manchester City im März 2024 in der Champions League gegen Kopenhagen erzielt.

Neben Akanji spielte für Inter Mailand auch Yann Sommer durch, bei Sassuolo gab der von Marseille nach Norditalien ausgeliehene Ulisses Garcia ab der 71. Minute sein Debüt in der italienischen Meisterschaft. (riz/sda)

