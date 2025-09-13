wechselnd bewölkt18°
Bundesliga: Manzambi wird beim Derbysieg von Freiburg vom Platz gestellt

13.09.2025, xpfrx, Fussball 1.Bundesliga, SC Freiburg - VfB Stuttgart v.l. Maximilian Eggestein SC Freiburg Johan Manzambi SC Freiburg DFL/DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQU ...
Johan Manzambi sah beim Derby gegen Stuttgart die Rote Karte.Bild: www.imago-images.de

Manzambi fliegt beim Derbysieg vom Platz – Aufsteiger Köln verliert schon wieder nicht

Dortmund gewinnt in der 3. Bundesliga-Runde in Heidenheim ohne Probleme. Wolfsburg verpasst gegen Aufsteiger Köln an seinem Geburtstag den ersten Heimsieg seit Januar um wenige Minuten. Der Schweizer Johan Manzambi sieht Rot.
13.09.2025, 18:1613.09.2025, 18:18
Mehr «Sport»

Freiburg – Stuttgart 3:1

Für den Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi gab es mit dem SC Freiburg drei Punkte. Seine eigentlich gute Leistung beim 3:1-Heimsieg im Derby gegen Stuttgart wurde durch eine Rote Karte abgewertet. In der 98. Minute leistete sich der Teenager ein unnötiges Foul, bei welchem er den Gegenspieler am Kopf traf.

Noch wenige Minuten zuvor holte Manzambi einen Elfmeter heraus. Zum Freiburger Matchwinner avancierte Igor Matenovic. Der Kroate traf nach seiner Einwechslung in der 78. Minute zweimal (zum 1:1 und 3:1). Für Freiburg ist es nach zwei Niederlagen der erste Saisonsieg.

Freiburg - VfB Stuttgart 3:1 (0:1).
Tore: 20. Demirovic 0:1. 81. Matanovic 1:1. 86. Scherhant 2:1. 92. Matanovic (Penalty) 3:1.
Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi, ohne Ogbus (verletzt). VfB Stuttgart ohne Jaquez und Stergiou (beide verletzt). 98. Rote Karte gegen Manzambi (Freiburg).

Heidenheim – Dortmund 0:2

Dortmund kam mühelos zum 2:0 in Heidenheim. Das Team um Goalie Gregor Kobel dominierte gegen die bereits nach 22 Minuten und der Roten Karte gegen den Georgier Budu Sivsivaze nur noch zu zehnt spielenden Gastgeber deutlich. Serhou Guirassy und Maximilian Beier trafen vor der Pause.

«Das grausamste der Liga» – BVB-Fans sind wegen des eigenen Auswärtstrikots sauer

Heidenheim - Borussia Dortmund 0:2 (0:2).
Tore: 33. Guirassy 0:1. 45. Beier 0:2.
Bemerkungen: 21. Rote Karte gegen Sivsivadse (Heidenheim). Borussia Dortmund mit Kobel.

Wolfsburg – Köln 3:3

In Wolfsburg konnten die Fans den 80. Geburtstag ihres VfL nicht mit dem ersten Heimsieg seit dem 14. Januar feiern. Beim spektakulären 3:3 gegen den 1. FC Köln konnte der Aufsteiger zweimal in der Nachspielzeit ausgleichen: in der 91. Minute durch Isak Johannessen (zum 2:2) und in der 104. Minute durch Jakub Kaminski (zum 3:3). Der eine Punkt war verdient für das Team mit dem Schweizer Joël Schmied, der mit einem Foul dafür verantwortlich war, dass das 2:1 der Kölner unmittelbar vor dem zweiten Treffer der Wolfsburger (65.) nicht zählte.

Die Zuschauer kamen trotz des verpassten Sieges und des vorerst noch nicht eingesetzten Neuzugangs Christian Eriksen auf ihre Kosten. Wegen zweier Unterbrüche, einer Gewitterfront und einer von den Tribünen kommenden grünen Rauchwolke, endete die um 15.30 Uhr angepfiffene Partie erst um 17.45 Uhr und lieferte Dramatik pur. Zwischen den beiden späten Kölner Ausgleichstreffern hatte Wolfsburgs Captain Maximilian Arnold mittels Freistoss getroffen (99.).

Wolfsburg - 1. FC Köln 3:3 (1:1).
28'917 Zuschauer.
Tore: 5. Waldschmidt 0:1. 42. Amoura 1:1. 65. Majer 2:1. 91. Johannesson 2:2. 99. Arnold 3:2. 104. Kaminski 3:3. - Bemerkungen: 1. FC Köln mit Schmied.

Union Berlin – Hoffenheim 2:4

Zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz kam Albian Hajdari. Der Verteidiger zeigte beim 4:2-Sieg der Hoffenheimer bei Union Berlin ein gutes Debüt, musste aber in der 78. Minute verletzt vom Platz.

Union Berlin - Hoffenheim 2:4 (0:2).
Tore: 45. Kramaric (Penalty) 0:1. 45. Asllani 0:2. 49. Ansah 1:2. 51. Asllani 1:3. 71. Rothe 2:3. 83. Lemperle (Penalty) 2:4.
Bemerkungen: 82. Rote Karte gegen Rothe (Union Berlin). Hoffenheim mit Hajdari (bis 77.).

Mainz – RB Leipzig 0:1

RB Leipzig feiert den zweiten Saisonsieg. Dank des Treffers von Johan Bakayoko in der 40. Minute setzten sich die Leipziger mit 1:0 bei Mainz 05 durch. In der Schlussviertelstunde wurde bei Mainz noch Silvan Widmer eingewechselt. Nach drei Spieltagen hat das Team von Trainer Bo Henriksen erst einen Punkt auf dem Konto.

Mainz 05 - Leipzig 0:1 (0:1).
Tor: 40. Bakayoko 0:1.
Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (ab 75.). (riz/sda)

Die Tabelle

