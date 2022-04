Enttäuschung für den Tabellenführer – der FC Zürich verliert gegen Servette

Zürich fand den Weg vor das Tor der Genfer nur selten. Selbst nachdem David Douline für das zweite Foul an Wilfried Gnonto innerhalb von zehn Minuten den Platzverweis in der 68. Minute kassiert hatte, geriet die Mannschaft von Alain Geiger kaum mal in Schwierigkeiten. Zweimal stand der FCZ einem Tor nahe: Kurz nach der Pause rettete Steve Rouiller auf der Torlinie gegen Antonio Marchesano und eine Viertelstunde vor Schluss scheiterte Assan Ceesay alleine vor Goalie Jérémy Frick.

YB patzt gegen Schlusslicht Lausanne – GC vergibt 2:0-Führung gegen Luzern

Für YB war das Remis wie eine Niederlage. Die Gesichter der Spieler nach dem Schlusspfiff sprachen Bände. Einmal mehr in dieser unerfreulichen Rückrunde kassierten die Berner einen späten, Punkte kostenden Gegentreffer. Vor etwas weniger als einem Monat hatte YB beim Debüt von Interimscoach Matteo Vanetta in Lausanne in der 93. Minute noch das 2:2 kassiert. Diesmal fiel der Ausgleich noch tiefer in der Nachspielzeit nach einem letzten Freistoss. Brahima Ouattara bugsierte den Ball am Ende über die Torlinie.