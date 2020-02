Sport

Fussball

Bundesliga: Renato Steffen mit 2 Toren, eines erinnert und an Messi



Serie A

Genoa – Lazio 2:3

Die positive Serie von Lazio Rom reisst nicht ab. Die Römer gewinnen das heikle Auswärtsspiel gegen das zuletzt formstarke und viermal in Folge ungeschlagene Genoa (mit Valon Behrami) 3:2.

Damit blieb Lazio Rom in der Serie A zum 20. Mal in Folge ungeschlagen. Der Rückstand auf Leader und Titelverteidiger Juventus Turin beträgt weiterhin nur ein Punkt. Der Tabellenzweite Lazio kam in Genua zum 15. Erfolg aus den letzten 17 Runden.

Zu den Torschützen von Lazio, das 2:0 und 3:1 führte, gehörte auch wieder Ciro Immobile. Er erzielte mit dem 2:0 seinen 27. Treffer in der Meisterschaft. Eine solche Ausbeute nach 25 Runden hatte zuletzt vor 61 Jahren die Inter-Legende Antonio Angelillo.

Genoa - Lazio Rom 2:3 (0:1)

Tore: 2. Marusic 0:1. 51. Immobile 0:2. 57. Cassata 1:2. 71. Cataldi 1:3. 89. Criscito (Handspenalty) 2:3. -

Bemerkungen: Genoa mit Behrami.

Roma – Lecce 4:0

AS Roma - Lecce 4:0 (2:0)

34'293 Zuschauer. -

Tore: 13 Ünder 1:0. 37. Mchitarjan 2:0. 69. Dzeko 3:0. 80. Kolarov 4:0.

Premier League

ManUnited – Watford 3:0

Manchester United steht dank einem 3:0-Heimsieg über Watford neu auf Tabellenrang 5. Besonders sehenswert waren dabei die Tore von Anthony Martial zum 2:0 und Mason Greenwood zum 3:0.

Manchester United - Watford 3:0 (1:0)

73'347 Zuschauer. -

Tore: 42. Bruno Fernandes (Foulpenalty) 1:0. 59. Martial 2:0. 75. Greenwood 3:0.

Arsenal – Everton 3:2

Arsenal hat sich unter dem neuen Trainer Mikel Arteta stabilisiert. Beim 3:2-Heimsieg gegen Everton blieben die Londoner auch im zehnten Pflichtspiel seit dem Jahreswechsel ungeschlagen. Erstmals in dieser Saison gelangen in der Premier League zwei Siege in Folge; dadurch rückte Arsenal in die vordere Tabellenhälfte vor.

Die Perspektiven vor den letzten 11 Runden sind für Granit Xhaka & Co. durchaus nicht mehr so trostlos wie noch vor wenigen Wochen. Der Rückstand auf einen Europa-League-Platz (Manchester United) beträgt nur vier Punkte, das Handicap auf einen Champions-League-Platz (Chelsea) bloss sieben Zähler.

Gegen Everton geriet Arsenal früh in Rückstand, gewann letztlich aber auch dank der Doublette von Pierre-Emerick Aubameyang. Der Stürmer aus Gabun erzielte seine Meisterschaftstreffer 16 und 17 und schloss im Torschützenklassement zu Leader Jamie Vardy von Leicester City auf.

Arsenal - Everton 3:2 (2:2)

60'296 Zuschauer.

Tore: 1. Calvert-Lewin 0:1. 27. Nketiah 1:1. 33. Aubameyang 2:1. 45. Richarlison 2:2. 47. Aubameyang 3:2. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka.

Bundesliga

Wolfsburg – Mainz 4:0

Renato Steffen hat derzeit einen Lauf. Der Schweizer erzielte beim 4:0-Heimsieg von Wolfsburg gegen Mainz zwei Tore. Nach sechs Spielen der Rückrunde steht er schon bei vier Treffern. In der Hinrunde hatte Steffen kein einziges Mal getroffen. Gegen Mainz war insbesondere Steffens zweites Tor zum 4:0 sehenswert: Er setzte sich dabei im Dribbling gegen vier Gegenspieler durch und spitzelte den Ball in die weite Ecke. Das 3:0 leitete der Schweizer zudem mit einem schönen Pass in die Tiefe ein und auch beim ersten Treffer hatte Steffen seine Füsse im Spiel.

Wolfsburg - Mainz 4:0 (2:0)

21'058 Zuschauer. -

Tore: 21. Brekalo 1:0. 45. Steffen 2:0. 49. Gerhardt 3:0. 68. Steffen 4:0. -

Bemerkung: Wolfsburg mit Mbabu, Steffen (bis 71.) und Mehmedi (ab 74.), Mainz ohne Edimilson Fernandes (Ersatz).

Leverkusen – Augsburg 2:0

Bayer Leverkusen schielt nach einem überzeugenden Start in die Rückrunde in der Bundesliga auf die Champions-League-Plätze. Nach dem 2:0 im Heimspiel gegen Augsburg, dem fünften Sieg in der sechsten Partie seit der Winterpause, schloss die Mannschaft von Trainer Peter Bosz zum viertklassierten Borussia Mönchengladbach auf. Moussa Diaby (25.) und Nadiem Amiri (59.) sorgten für die Entscheidung für die Leverkusener, welche gegen die zuletzt stolpernden Augsburger nicht an die Grenzen gehen mussten.

Bei Augsburg fehlte der Schweizer Nationalteam-Captain Stephan Lichtsteiner wegen einer Prellung sowie einer Risswunde am rechten Knie, die er vor einer Woche im Heimspiel gegen Freiburg erlitten hatte. Lichtsteiner dürfte allerdings bald wieder zum Einsatz kommen. Er hatte unter der Woche bereits wieder trainiert.

Bayer Leverkusen - Augsburg 2:0 (1:0)

23'703 Zuschauer. -

Tore: 25. Diaby 1:0. 59. Amiri 2:0. -

Bemerkung: Augsburg mit Vargas (ab 59.), ohne Lichtsteiner (verletzt).

