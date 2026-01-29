bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Senegal und Marokko bestraft – das sind die Folgen vom Afrika-Cup-Final

Senegal supporters protest and clash with security officers after a controversial penalty was awarded to Morocco late on during the Africa Cup of Nations final soccer match between Senegal and Morocco ...
Der Final des Afrika-Cups sorgte auch wegen der Szenen rund um das Spielfeld für Schlagzeilen.Bild: keystone

Kabinenprotest härter bestraft als Handtuch-Gate – die Folgen vom Afrika-Cup-Final

29.01.2026, 10:0929.01.2026, 10:10

Im Final des Afrika-Cups in Marokko setzte sich Senegal gegen den Gastgeber in der Verlängerung 1:0 durch und krönte sich zum zweiten Mal nach 2022 zum Kontinentalmeister. Nach dem Spiel sorgten aber vor allem die Szenen neben dem Feld für Aufsehen.

Marokkanische Ballkinder versuchten ständig, das Handtuch von Senegal-Goalie Édouard Mendy zu stehlen, das dieser im strömenden Regen zum Trocknen seiner Handschuhe nutzte. Auch Spieler wie Achraf Hakimi oder Ismaël Saibari wollten dafür sorgen, dass Mendy das Handtuch nicht mehr zur Verfügung steht. Und nachdem Senegal in den Schlussminuten erst ein Tor aberkannt wurde und dann auch noch ein Penalty gegen die Teranga-Löwen gepfiffen wurde, sorgten ihre Fans für Ausschreitungen. Die Spieler selbst verliessen aus Protest gegen die Schiedsrichter-Entscheidungen das Spielfeld und provozierten beinahe einen Spielabbruch.

Die Highlights des SpielsVideo: YouTube/Sportdigital FUSSBALL
Handtuch-Skandal und Fan-Prügel: «Beschämendes Bild für Afrika»

Am Ende kehrten sie auf Geheiss von Sadio Mané zwar wieder aufs Spielfeld zurück, Marokkos Brahim Diaz vergab den Penalty und Senegal gewann doch noch. Dennoch war klar, dass die Vorgänge während des Finals in Rabat noch ein Nachspiel haben würden. Nun verkündete der afrikanische Fussballverband CAF die Strafen gegen die Spieler und Landesverbände.

Beide Seiten werden mit hohen Geldstrafen belegt, aber besonders Senegal trifft es hart:

  • Cheftrainer Pape Thiaw wird für fünf Spiele gesperrt und mit einer Busse von 100'000 US-Dollar belegt, weil er sein Team in die Kabine beorderte und so «die Prinzipien des Fairplay und der Integrität verletzte».
  • Die Spieler Iliman Ndiaye und Ismaila Sarr werden für «unsportliches Verhalten gegenüber dem Schiedsrichter» je zwei Spiele gesperrt.
  • Der Verband wird für das «unangemessene Verhalten» seiner Fans mit einer Busse von 300'000 US-Dollar belegt.
  • Der Verband muss weitere 300'000 US-Dollar Busse bezahlen, weil die Spieler und der Staff «die Prinzipien von Fairplay, Loyalität und Integrität verletzt und zum schlechten Ruf des Spiels beigetragen haben».
  • Weil fünf Spieler des Nationalteams eine Gelbe Karte gesehen haben, werden weitere 15'000 US-Dollar fällig.
Senegal&#039;s head coach Pape Thiaw sits on the bench before the Africa Cup of Nations semifinal soccer match between Senegal and Egypt, in Tangier, Morocco, Wednesday, Jan. 14, 2026. (AP Photo/Moham ...
Trainer Pape Thiaw wird für fünf Spiele gesperrt und muss eine Busse von 100'000 US-Dollar bezahlen.Bild: keystone

Insgesamt müssen die Senegalesen also 715'000 US-Dollar bezahlen – und damit deutlich mehr als die Marokkaner:

  • Die Spieler Achraf Hakimi und Ismaël Saibari werden wegen «unsportlichen Verhaltens» für zwei bzw. drei Spiele gesperrt. Saibari wird zudem mit einer Busse von 100'000 US-Dollar belegt.
  • Der Verband wird für das «unangemessene Verhalten der Balljungen» mit einer Busse von 200'000 US-Dollar belegt.
  • Der Verband muss weitere 100'000 US-Dollar bezahlen, weil die Spieler und der Staff in den VAR-Überprüfungsbereich eingedrungen und die Arbeit des Schiedsrichters behindert haben. So hätten sie «die Grundsätze des Fairplay und der Integrität verletzt».
  • Wegen der von Fans verwendeten Laserpointern wird eine Busse von weiteren 15'000 US-Dollar verhängt.
epa12659670 Achraf Hakimi of Morocco looks on during the CAF Africa Cup of Nations 2025 final match between Senegal and Morocco in Rabat, Morocco, 18 January 2026. EPA/JALAL MORCHIDI
Marokko-Captain Achraf Hakimi warf das Handtuch von Senegal-Goalie Édouard Mendy über die Werbebande.Bild: keystone

Die Höhe der Bussen zeigt also, dass der CAF den Gang in die Kabine der Senegalesen als schlimmer empfand als die Schikane von Goalie Mendy seitens der Marokkaner. Der Protest des marokkanischen Fussballverbands gegen das Ergebnis des Finalspiels wurde jedoch abgelehnt. (nih)

Interview
«Dann drehen sie durch»: Trainerlegende Otto Pfister über das Skandalspiel beim Afrika-Cup
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Afrikas Fussballer des Jahres seit 1993
1 / 22
Afrikas Fussballer des Jahres seit 1993
1993: Rashidi Yekini (Nigeria).
quelle: keystone / keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Comedian Jimmy Kimmel hält emotionale Rede zur Pretti-Tötung – und bricht in Tränen aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Weltcuprennen in Crans-Montana: Swiss-Ski-Sponsoren zweifelten Durchführung an
Von Freitag bis Sonntag finden in Crans-Montana drei Weltcuprennen statt. Dies weniger als einen Monat nach der fürchterlichen Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation». Sponsoren wie Sunrise und Raiffeisen äusserten in einem Brief Zweifel an der Durchführung der Rennen.
In der Silvesternacht starben in Crans-Montana 40 Menschen bei einem Brand in der Bar «Le Constellation» und 116 weitere Personen wurden verletzt. Etwas mehr als vier Wochen später macht der Ski-Zirkus im Walliser Bergort Halt und führt drei Weltcuprennen durch. Die Frauen werden je eine Abfahrt und einen Super-G und die Männer eine Abfahrt absolvieren.
Zur Story