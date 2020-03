Sport

Fussball

Schalke gegen Bayern – in welchen Fällen es zum Spielabbruch kommen wird



Bild: EPA

Der Abbruch-Plan – in welchen Fällen Schalke und Bayern gemeinsam das Spielfeld verlassen

Am Bundesliga-Wochenende haben mehrere Ultra-Gruppen mit Hass-Transparenten gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp gegen eine Kollektiv-Bestrafung des DFB protestiert. Das Duell zwischen 1899 Hoffenheim und Bayern München stand kurz vor dem Abbruch, zehn Minuten vor dem Ende wurde die Partie neutralisiert und die Zeit bis zum Schlusspfiff verstrich ohne weitere Action auf dem Feld.

Nun schaut ganz Fussball-Deutschland gebannt auf den Pokal-Kracher zwischen Schalke und Bayern von heute Abend (20.45 Uhr, ARD). Hissen die Fans wieder beleidigende Transparente gegen Hopp und den DFB?

Die Klubs, der Verband und die Schiedsrichter sind für den Fall der Fälle offenbar gut vorbereitet. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, gibt es bereits einen «geheimen Abbruch-Plan» für die Partie. Demnach werden sich die beiden Klubs nicht an den Drei-Punkte-Plan des DFB halten, sondern direkt beim ersten Hass-Plakat oder -Gesang gemeinsam den Gang in die Kabine antreten. Es wird also keinen Alleingang von einem der beiden Klubs geben.

Bayern und Schalke wollen so, den Druck von den Unparteiischen nehmen, selbst Verantwortung übernehmen und gleichzeitig den Druck auf die eigenen Fans erhöhen. Mit Schiedsrichter Tobias Stieler werde man sich am Abend vor dem Spiel noch absprechen.

Gemäss der «Bild»-Zeitung werden die Klubs das Spiel aber nicht gleich bei jedem Hass-Plakat sofort abbrechen. Beleidigungen wie «Manuel Neuer ist ein Hurensohn», die sich der Bayern Torhüter seit seinem Wechsel von Schalke nach München immer wieder anhören muss, werden ebenso als Meinungsäusserungen toleriert wie gewisse Sprüche gegen den DFB. Sobald Plakate oder Gesänge aber eine «Rote Linie» überschreiten sollten, werden die Klubs handeln.

Bild: AP

Kommt es tatsächlich zum – von beiden Mannschaften – provozierten Spielabbruch, gibt es drei Szenarien, wie es weitergehen würde. Die Partie könnte wiederholt werden, der Schuldige könnte ausgemacht und die entsprechende Mannschaft bestraft werden oder beide Mannschaften könnten vom DFB-Pokal ausgeschlossen werden. Die letzte Variante gilt aber eher als unwahrscheinlich.

Nach «Bild»-Informationen werden zumindest im Bayern-Sektor keine Transparente gezeigt werden. Ein Banner der Schalke-Fans gelte dagegen als wahrscheinlicher. (pre)

Abonniere unseren Newsletter