Nach 19 Jahren: Ailton hat seine Torjäger-Trophäe zurück

Nach 19 Jahren: Ailton kauft seine eigene Torjäger-Trophäe zurück

2004 wurde Ailton Torschützenkönig in der Bundesliga. Dafür erhielt er eine Trophäe. Ein Berater nahm diese dann aber an sich. Jetzt hat der «Kugelblitz» sie zurück.

Der brasilianische Ex-Stürmer Ailton hat seine Torjägerkanone von 2004 zurückerworben. Auf einem Video auf seinem Instagram-Profil präsentierte er die Trophäe, die im Laufe der Jahre mehrfach den Besitzer gewechselt hatte. Nun ist sie nach einem gerichtlichen Angebot wieder in Ailtons Händen.

Die Torjägerkanone, die der 52-Jährige in der Saison 2003/2004 als bester Torschütze der Bundesliga erhielt, war ihm laut «Bild» 2006 von seinem damaligen Berater Werner Helleckes entzogen worden. Helleckes behauptete, Ailton schulde ihm Geld und versuchte mehrfach, die Trophäe bei eBay zu versteigern. Das Höchstgebot erreichte 600'000 Euro, doch Ailton stoppte die Auktionen.

«Eine solche Trophäe gibt es nur einmal»

Im Laufe der Jahre gelangte die Kanone zu einem weiteren Berater, was zu rechtlichen Auseinandersetzungen führte. Vor Gericht erhielt Ailton schliesslich das Angebot, die Trophäe gegen eine Zahlung zurückzubekommen.

«Diese Möglichkeit habe ich genutzt. Eine solche Trophäe gibt es nur einmal», sagte er nun der Boulevardzeitung. Über den gezahlten Betrag schwieg Ailton und betonte: «Ich bin sehr froh darüber, dass sie nach 19 Jahren wieder bei mir ist. Sie bedeutet mir alles und ich werde sie nicht mehr hergeben.»

