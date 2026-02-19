Bodö/Glimt feiert auch gegen Inter Mailand. Bild: keystone

Bodö/Glimt schockt auch Inter – dabei waren die Norweger schon fast sicher ausgeschieden

Bodö/Glimt gewinnt in den Champions-League-Playoffs das Hinspiel gegen Inter Mailand mit 3:1 und sorgt somit für die nächste Sensation. Dass die Norweger überhaupt in der K.o.-Phase stehen, gleicht schon einem Wunder.

Timo Rizzi Folge mir

Es gibt sie noch, die Kleinen, welche die ganz Grossen der Fussballwelt ärgern können und märchenhafte Geschichten in der Champions League schreiben. Das norwegische Team Bodö/Glimt ist nach dem 3:1-Hinspielsieg gegen Inter Mailand drauf und dran, den Achtelfinal der Königsklasse zu erreichen.

Nach fünf Spieltagen in der Champions-League-Ligaphase waren die Skandinavier noch so gut wie sicher ausgeschieden. Erst zwei Punkte hatten sie auf dem Konto und es standen noch die Spiele gegen die europäischen Schwergewichte Borussia Dortmund, Manchester City und Atlético Madrid an. Gemäss «Football Rankings» lag die Chance auf ein Weiterkommen nur noch bei 0,3 Prozent.

Bereits mit dem 2:2-Unentschieden in Dortmund sorgten die Norweger für eine kleine Sensation. Aber es war klar: Um die Top 24 und somit die Playoffs zu erreichen, braucht es Siege gegen Manchester City und Atlético Madrid. Die Norweger gewannen tatsächlich gegen beide Topteams des europäischen Fussballs und erreichten dank ihres guten Toreverhältnisses überraschend noch die K.o.-Phase.

Bodö, das nördlich des Polarkreises liegt, macht in den Playoffs dort weiter, wo es gegen Atlético und City aufgehört haben und schlägt auch Inter Mailand im Hinspiel mit 3:1. «Bodö ist die Hölle», schreibt die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport nach dem Hinspiel. Der Vorjahresfinalist der Champions League schien mit der Kälte im hohen Norden nicht zurechtzukommen und kassierte in der 61. und in der 64. Minute einen Doppelschlag.

Der grosse Held des Spiels war Kasper Högh, der an jedem Treffer beteiligt war. Die ersten zwei Tore bereitete der Däne herrlich vor und das dritte erzielte er gleich selber. Der Captain des norwegischen Champions-League-Debütanten erzielte bereits gegen Manchester City zwei Treffer und war in Madrid für das Tor verantwortlich, welches die Norweger in die K.o.-Phase brachte. In den Spielen davor konnte Högh in der Champions League kein einziges Tor erzielen.

Während Inter Mailand vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag am Wochenende noch für ein Ligaspiel nach Lecce reisen muss, kann sich Bodö voll auf die Königsklasse fokussieren. Die norwegische Liga beginnt erst Anfang März wieder.

Sollte Bodö im San Siro für das nächste Märchen sorgen und tatsächlich die Achtelfinals erreichen, würden die «Blitze» entweder auf Sporting Lissabon oder Manchester City treffen – gegen die sie ja sehr gute Erinnerungen haben.