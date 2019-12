Rate mal die Anzahl Schweizer Fussballerinnen in den Top 100 der Welt

Sport

Bild: KEYSTONE

Rate mal, wie viele Schweizer Fussballerinnen zu den 100 besten der Welt gehören

Der englische «Guardian» hat eine Liste mit den aktuell 100 besten Fussballerinnen der Welt veröffentlicht. Die Australierin Sam Kerr hat sich nach Platz 2 im Vorjahr noch einmal steigern können und thront neu ganz oben. Und die Schweizerinnen?

Die Australierin Sam Kerr ist die beste Fussballerin der Gegenwart, wenn es nach dem «Guardian» geht. Sie führt die Top-100-Liste vor der Engländerin Lucy Bronze und Megan Rapinoe aus den USA, der FIFA-Spielerin des Jahres, an. Auf Platz 4 abgerutscht ist die Vorjahresbeste Ada Hegerberg – wohl auch deshalb, weil die Norwegerin nach Querelen mit dem Verband auf eine WM-Teilnahme verzichtet hatte und deshalb am Turnier keine Werbung in eigener Sache machen konnte.

Bild: EPA

Auch die Schweiz fehlte an der WM in Frankreich. Und das hat Folgen. Keine einzige Schweizerin taucht in der Liste der 100 besten Spielerinnen der Welt auf. Dabei gewann beispielsweise Noëlle Maritz 2019 mit dem VfL Wolfsburg das Double und Viola Calligaris spielte mit Valencia vor über 60'000 Fans gegen ihren alten Klub Atlético Madrid. Vor ihrem Wechsel holte sie mit «Las Colchoneras» zum zweiten Mal in Folge die spanische Meisterschaft.

Die 10 Besten der Welt 2019

In der EM-Quali auf Kurs

Auch Mittelfeldspielerin Lia Wälti fehlt in der Liste. Dabei wurde sie mit Arsenal englische Meisterin und ins Premier-League-Team des Jahres gewählt. In der Liga, in welcher auch Ramona Bachmann (Chelsea) und Alisha Lehmann (West Ham) nicht nur wegen ihrer Liebesbeziehung für Aufsehen sorgen. Und erst dieser Tage unterschrieb Nati-Rekordtorschützin Ana Maria Crnogorcevic beim Champions-League-Finalisten FC Barcelona.

Aber egal. Viel wichtiger für die Schweizerinnen ist ohnehin, dass sie in der Qualifikation für die EM 2021 auf Kurs sind. Das Nationalteam hat die ersten vier Spiele alle zu Null gewonnen. Aber nur die Gruppensieger sind ganz sicher weiter und auch Belgien hat die ersten Partien für sich entschieden. Die Direktduelle, im April auswärts und zum Abschluss der Kampagne im September zuhause, entscheiden deshalb über Platz 1.

Wenn sich die Schweiz nach der EM 2017 wieder für ein Turnier qualifiziert, dann können sich auch die Spielerinnen auf der grösstmöglichen Bühne präsentieren. Und sie können mit guten Leistungen dafür sorgen, dass sie bei künftigen Top-100-Listen bessere Chancen haben, berücksichtigt zu werden.

Die Beste Die 26-jährige Sam Kerr spielt für die Chicago Red Stars. In der US-Profiliga war sie mit Abstand die beste Torschützin. «Die erhabene Natur ihrer Bewegung, ihres Tempos und ihres Intellekts liess so viele ihrer Tore so einfach aussehen», schwärmt die Jury. Ende Monat wechselt die Australierin nach England zu Chelsea.

Bild: EPA

