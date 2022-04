Jubel bei den Einen, hängende Köpfe bei den Anderen: Luzern zeigt Moral und holt nach einem 0:2-Rückstand gegen Lugano noch einen Punkt. Bild: keystone

Lugano verspielt Zwei-Tore-Führung und kann YB nicht entscheidend distanzieren

Der FC Lugano verpasst eine gute Möglichkeit, sich im Rennen um einen Top-3-Platz in der Super League noch besser zu positionieren. Beim 2:2 in Luzern verspielen die Tessiner einen 2:0-Vorsprung.

Zwei Tore des formstarken Zan Celar brachten Lugano bis in die 56. Minute mit zwei Toren in Führung. Der 23-jährige Slowene, der vor wenigen Tagen sein zweites Länderspiel bestritten hatte, profitierte in der 36. Minute von einer Vorlage von Mattia Bottani nach einem Freistoss und vor dem 2:0 von einer schönen Vorarbeit von Kevin Rüegg. Dieser vergab in der Nachspielzeit den möglichen 3:2-Siegtreffer.

Die beiden Luzerner Tore gegen Lugano. Video: SRF

Obwohl der FC Luzern lange Zeit für seinen Effort nicht belohnt wurde, gab er nie auf und verdiente sich deshalb auch den einen Punkt. Filip Ugrinic war die wichtigste Drehscheibe im Spiel der Innerschweizer. Er traf mit einem schönen Lob kurz nach dem zweiten Gegentreffer zum 1:2 und lieferte den Eckball, den der eingewechselte Marko Kvasina mit dem Kopf zum Ausgleich in der 86. Minute verwertete.

Luzern - Lugano 2:2 (0:1)

15'113 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tore: 38. Celar (Bottani) 0:1. 56. Celar (Rüegg) 0:2. 59. Ugrinic (Gentner) 1:2. 86. Kvasina (Ugrinic) 2:2.

Luzern: Müller; Dräger, Burch, Simani, Frydek; Emini (60. Wehrmann); Ugrinic, Campo, Gentner (60. Ndiaye); Abubakar (70. Kvasina), Cumic (70. Tasar).

Lugano: Saipi; Custodio, Daprelà, Ziegler; Lavanchy, Lovric, Rüegg, Facchinetti (9. Valenzuela/81. Hajrizi)); Sabbatini (81. Haile-Selassie), Bottani (72. Aliseda); Celar (71. Amoura).

Bemerkungen: Luzern ohne Schulz, Jashari (beide gesperrt), Schürpf und Monney (beide verletzt). Lugano ohne Maric (gesperrt) und Guidotti (verletzt). Verwarnungen: 50. Celar (Unsportlichkeit). Simani (Unsportlichkeit). 53. Frydek (Foul). 83. Wehrmann (Foul). 85. Saipi (Unsportlichkeit). 90. Tasar (Unsportlichkeit). 94. Lavanchy (Foul). (bal/sda)