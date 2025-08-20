bedeckt18°
Leichtathletik: Schweizerin Werro stürmt in Lausanne in Weltspitze

Audrey Werro of Switzerland smiles after her second place in the 800m Women during the 50th edition of the World Athletics Diamond League Athletissima athletics meeting at the Stade Olympique de la Po ...
Audrey Werro glänzte in Lausanne mit ihrer Podestpremiere in der Diamond League.Bild: keystone

Leichtathletik-Talent Audrey Werro stürmt in Lausanne in die Weltspitze

Audrey Werro bestätigt bei der Athletissima in Lausanne ihren konstanten Aufstieg in Richtung Weltspitze. Die 21-jährige 800-m-Läuferin kommt in 1:57,34 Minuten nahe an ihren Schweizer Rekord heran.
20.08.2025, 20:5420.08.2025, 21:00
Hans Leuenberger, Lausanne / keystone-sda
Mehr «Sport»

Im Rücken der britischen Olympiasiegerin Keely Hodgkinson drehte die Athletin aus Belfaux auf der Zielgeraden noch gross auf und schnappte sich mehrere Läuferinnen. Mit Platz 2 schaffte sie erstmals einen Podestplatz im Rahmen der Diamond League.

«Ich hatte einige Schwierigkeiten, mich zu positionieren, aber ich habe es geschafft, sehr gut abzuschliessen. Ich muss mich trauen, mich durchzusetzen», kommentierte die Athletin ihre Leistung. «Ich bin glücklich.» Die neun Hundertstel, die zum erneuten Schweizer Rekord fehlten, wurmten sie in diesem Moment kaum.

Der 800-m-Lauf der Frauen mit Audrey Werro.Video: SRF

Mit einer Olympiasiegerin als Lokomotive hoffte Audrey Werro im Vorfeld, sogar unter 1:57 Minuten zu laufen. «Es wäre ein Traum, die Saison mit einer Zeit darunter zu beenden», gestand die Freiburgerin. «Das ist etwas, das ich in einer Ecke meines Kopfes habe. Ich strebe einen persönlichen Rekord für diesen Saisonabschluss an und ich denke, dass ich ihn schaffen kann. In Wirklichkeit muss man nur auf das richtige Rennen und darauf warten, dass alle Bedingungen erfüllt sind.»

In Lausanne war dies nicht der Fall, obwohl während des Rennes die Regengüsse ausgesetzt hatten. Mit ihrem raumgreifenden Schritt bekundet die Schweizerin oft Mühe, sich geschmeidig im Feld einzuordnen. Auch an der Athletissima gelang dies nicht perfekt. «Und ich habe lieber Sonne als Regen», schob sie nach.

Interview
Mujinga Kambundji möchte als Mutter an den nächsten Olympischen Spielen teilnehmen

Ungeachtet der Leistung von Lausanne steht fest, dass Audrey Werros Form stimmt. Vergangenen Samstag durchmass die Athletin die Bahnrunde mit einer 400-m-Zeit von 51,03 Sekunden, einem sehr starken Wert. «Diese Zeit ist ein Marker, der zeigt, dass man gut trainiert hat», erklärte sie. «Es ist gut, über 400 m zu trainieren, damit man am Ende eines 800 m-Laufs die nötige Geschwindigkeitsspitze hat.»

Das Interview mit Audrey Werro.Video: SRF

Bei Weltklasse Zürich und der WM in Tokio kann die Romande noch das Glück auf ihre Seite zwingen, das ihr in der Hallen-Saison fehlte. An der Indoor-EM in Apeldoorn vergab sie durch Sturz eine mögliche Medaille, an der Hallen-WM in China fehlte eine Hundertstelsekunde zu Bronze.

Jason Joseph schwächelt

Nicht auf Touren kam der Hürdensprinter Jason Joseph, der heuer schon den Schweizer Rekord von 13,07 Sekunden egalisiert hat und in der Diamond League gewann. Der Baselbieter musste mit Platz 6 und 13,28 Sekunden vorliebnehmen. (nih/sda)

