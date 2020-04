Existenzsicherung: Für die 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga stehen 750 Millionen Euro auf dem Spiel. Diese Summe steht für die aktuelle Saison noch an TV-Geldern aus und wird bei einem Abbruch nicht überwiesen. Das könnte dazu führen, dass Vereine von der Bildfläche verschwinden. «Die 36 Klubs wird es in dem Masse nicht mehr geben», sagte Wirtschaftsexperte Henning Zülch zu einem Abbruch dem «MDR». Der Professor sieht bereits aktuell vier Klubs krisengefährdet. Ende April will er eine Analyse aller Bundesligisten vorlegen.