Arsenal gewinnt gegen Southampton Bild: keystone

City und Arsenal drehen Spiele nach Rückstand – Blitz-Brentford schlägt wieder zu

Mehr «Sport»

Premier League

Brentford – Wolverhampton 5:3

Brentford ging beim 5:3-Sieg gegen Wolverhampton erneut früh in Führung. Bereits in der 2. Minute erzielte Nathan Collins per Kopf das 1:0 für die Gastgeber. Es fehlten jedoch 15 Sekunden, um die beeindruckende Serie fortzusetzen: Zuvor hatte das Team aus dem Westen Londons dreimal in Folge in der Startminute getroffen. Für Brentford zählte nach drei sieglosen Spielen ohnehin nur der Sieg. In der spektakulären Partie fielen sechs der acht Tore in der ersten Halbzeit.

Crystal Palace – Liverpool 0:1

An der Tabellenspitze feierte Liverpool in der siebten Runde den sechsten Sieg. Das Team des neuen Trainers Arne Slot gewann auswärts gegen Crystal Palace dank eines frühen Treffers von Diogo Jota 1:0.

Crystal Palace - Liverpool 0:1 (0:1)

Tor: 9. Jota 0:1.

Manchester City – Fulham 3:2

Manchester City bleibt dem Leader mit jeweils einem Punkt Rückstand dicht auf den Fersen. Meister City gewann gegen Fulham 3:2. Fulhams Torschütze Andreas Pereira war beim zwischenzeitlichen 0:1 dem Schweizer Verteidiger Manuel Akanji entwischt, der in der 62. Minute beim Stand von 2:1 für sein Team ausgewechselt wurde.

Manchester City - Fulham 3:2 (1:1)

Tore: 26. Pereira 0:1. 32. Kovacic 1:1. 47. Kovacic 2:1. 82. Doku 3:1. 89. Muniz 3:2.

Arsenal – Southampton 3:1

Auch Arsenal bleibt an der Tabellenspitze dran und verwandelte im Heimspiel gegen Southampton einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg. Havertz, Martinelli und Saka trafen in der zweiten Halbzeit.

Arsenal - Southampton 3:1 (0:0)

Tore: 55. Archer 0:1. 58. Havertz 1:1. 68. Martinelli 2:1. 88. Saka 3:1.

Serie A

La Liga