sonnig25°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Donald Trump: Beim Chelsea-Stadion gibt es Fanartikel des US-Präsidenten

London, England, 17th August 2025. A Chelsea fan walks past a cardboard cut out, Freisteller of President Donald Trump wearing a World Champions scarf ahead of the Chelsea vs Crystal Palace Premier Le ...
US-Präsident Donald Trump als Pappfigur vor der Stamford Bridge in London.Bild: www.imago-images.de

Warum vor einem englischen Fussballstadion Trump-Fanartikel verkauft werden

Chelsea ist zwar Klub-Weltmeister, aber die Trophäe steht im Weissen Haus. Vor dem ersten Heimspiel der Blues ist dafür US-Präsident Donald Trump in London präsent – wenn auch nicht aus Fleisch und Blut.
17.08.2025, 15:3717.08.2025, 16:19
Ralf Meile
Ralf Meile
Mehr «Sport»

Manch ein Zuschauer auf dem Weg ins Stadion an der Stamford Bridge dürfte am Sonntagmittag gestaunt haben. Vielleicht geschmunzelt. Vielleicht auch sich geärgert.

Jedenfalls sah der geneigte Fan vor dem Heimspiel von Klub-Weltmeister Chelsea gegen FA-Cup-Sieger Crystal Palace Donald Trump. Aus Karton, als aufblasbare Figur – und auf Schals.

epa12306184 Scarves featuring US President Donald Trump are displayed outside the stadium ahead of the English Premier League match between Chelsea FC and Crystal Palace, in London, Britain, 17 August ...
Edelfan Donald Trump zwischen Trainer Enzo Maresca und Cole Palmer.Bild: keystone

Die Souvenirhändler in London spielen damit auf die Szenen an, die sich an der Klub-WM in den Vereinigten Staaten nach dem 3:0-Finalsieg gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain nach der Siegerehrung abgespielt haben. US-Präsident Donald Trump überreichte auf Einladung von Fifa-Präsident Gianni Infantino die Trophäe – und blieb während der Feierlichkeiten bei der Mannschaft. Ob Chelsea wollte oder nicht – es hatte von dem Moment an einen neuen Edelfan.

Für gewöhnlich überlassen prominente Gäste die Bühne nach der Pokalübergabe ganz den siegreichen Fussballern. «Wir waren schon ein wenig irritiert», sagte Chelsea-Star Cole Palmer. «Ich wusste, dass er hier sein wird. Aber ich wusste nicht, dass er bei uns stehen wird, wenn wir die Trophäe in die Höhe stemmen.»

President Donald Trump, sixth from right, watches as Chelsea&#039;s Reece James (24) lifts the trophy following the Club World Cup final soccer match between Chelsea and PSG at MetLife Stadium in East ...
Mittendrin statt nur dabei: Donald Trump neben Captain Reece James.Bild: keystone

Dabei blieb es nicht. Die Trophäe der Klub-WM behielt der US-Präsident gleich bei sich. Infantino hatte sie ihm im März vorbeigebracht, Trump gefiel sie, er schmückte mit ihr das Oval Office, das Büro des Präsidenten.

epa12306186 A cut-out of US President Donald Trump is displayed outside the stadium ahead of the English Premier League match between Chelsea FC and Crystal Palace, in London, Britain, 17 August 2025. ...
«Weltmeister – wir wissen, was wir sind.»Bild: keystone

«Ich habe gefragt, wann sie die Trophäe abholen kommen. Sie haben gesagt: Nie, du kannst sie für immer behalten», erzählte der US-Präsident nach der Klub-WM. Die Fifa habe für die Übergabe an Chelsea eine neue Trophäe hergestellt, weshalb die ursprüngliche immer noch in seinem Büro sei.

Ob Chelsea das neue Maskottchen Glück bringt? Nach einer halben Stunde stand es gegen Crystal Palace noch 0:0. Die Partie läuft noch (hier im Liveticker).

Diese Ziele verfolgt US-Präsident Donald Trump mit der FIFA und der WM 2026
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So skurril kleiden sich die Trump-Fans
1 / 19
So skurril kleiden sich die Trump-Fans

Die selbst ernannten Trump-Girls.
quelle: instagram/ginamarie_xxo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Wir sind noch nicht ganz am Ziel» – Die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Selenskyj reist am Montag in die USA +++ Auch Merz hat mit Trump telefoniert
2
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
3
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
4
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
5
Trump-Putin-Gipfel: What the F***???
Meistkommentiert
1
Fix: Geubbels wechselt vom FCSG nach Paris +++ Mukiele wird Xhakas Teamkollege
2
Das ist beim Telefonat zwischen Trump und Karin Keller-Sutter wirklich passiert
3
Bundesrat wirbt für Abschaffung des Eigenmietwerts: Das Wichtigste in 4 Punkten
4
SCRJ Lakers können weiter auf Nyffeler setzen +++ HCD verlängert mit Goalie-Duo
5
Illegale Streaming-Plattformen werden wieder beliebter
Meistgeteilt
1
Israel greift Huthi-Ziele im Jemen an +++ Streik in Israel aus Solidarität mit den Geiseln
2
SVP-Regierungsrat warnt vor Verschärfung für Ukraine-Geflüchtete
3
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
4
Chabbey gewinnt Tour de Romandie +++ Marc Marquez braust dem Rest davon
5
Wie viel Religion ist an der Grundschule erlaubt?
Chabbey gewinnt Tour de Romandie +++ Marc Marquez braust dem Rest davon
Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.
Zur Story