Shaqiri versuchte gegen Bröndby viel, doch nicht alles gelang wunschgemäss. Bild: keystone

Glückloser Shaqiri siegt mit Lyon klar – Sow darf gegen Frey erst spät jubeln

Europa League

Die Resultate:

Lyon – Bröndby 3:0

Olympique Lyon hat in der Europa League im zweiten Spiel den zweiten Sieg gefeiert. Die Franzosen gewannen das Heimspiel gegen Bröndby problemlos 3:0. Der Kameruner Karl Ekambi war mit zwei Toren innert sieben Minuten der Matchwinner für den Ligue-1-Klub, der nach dem 1:0-Erfolg von Sparta Prag gegen die Glasgow Rangers die Gruppe A anführt. Xherdan Shaqiri stand für die Mannschaft von Peter Bosz in der Startformation und war bis zu seiner Auswechslung nach 73. Minuten ein Aktivposten in der Offensive. Bei seinen Abschlüssen blieb er allerdings ohne Fortune.

Lyon - Bröndby 3:0 (0:0)

SR Lechner (AUT).

Tore: 64. Ekambi 1:0. 71. Ekambi 2:0. 86. Aouar 3:0.

Bemerkungen: Lyon mit Shaqiri (bis 73.).

Antwerpen – Frankfurt 0:1

Eintracht Frankfurt kam derweil gegen Antwerpen spät zum ersten Sieg. Der Halbfinalist von 2019 besiegte dank eines Penaltytreffers von Gonçalo Paciencia in der 91. Minute die Belgier mit 1:0. Djibril Sow, der im Mittelfeld eine auffällige Partie zeigte, wurde bei den Deutschen in der Nachspielzeit ausgewechselt. Michael Frey konnte nach seiner Einwechslung zur Pause für Antwerpen keine entscheidenden Akzente setzen.

Royal Antwerp - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:0)

SR Kehlet (DEN).

Tor: 91. Paciencia (Foulpenalty).

Bemerkungen: Royal Antwerp ab 46. mit Frey. Eintracht Frankfurt bis 93. mit Sow. (pre/sda)

Paciencia bejubelt seinen Penalty-Siegtreffer. Bild: keystone

Conference League

Die Resultate

