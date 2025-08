Danilo Gallinari spielte auch lange in der NBA. Bild: IMAGO/Italy Photo Press

Ehefrau von Basketball-Star von Hai gebissen: «Schlimmster Tag meines Lebens»

Danilo Gallinari und seine Ehefrau machen Urlaub an einem Strand in Puerto Rico. Dann geschieht das Unfassbare.

David Digili / t-online

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Ein Badeausflug auf Puerto Rico endete für Danilo Gallinari und seine Frau Eleonora Boi mit einem medizinischen Notfall. Die Ehefrau des früheren NBA-Basketballers wurde beim Schwimmen am Isla Verde Beach offenbar von einem Hai gebissen – sie ist schwanger und wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Vorfall ereignete sich am 31. Juli. Boi erlitt am Oberschenkel eine offene Wunde und musste laut Angaben der Behörden umgehend im Medical Center in Río Piedras behandelt werden. Sie sei in stabilem Zustand.

Obwohl zunächst nicht eindeutig geklärt war, welches Tier die Attacke verursacht hatte, deuteten die Bissspuren laut örtlichen Behörden auf einen Hai hin. Fotos der Verletzung würden typische Merkmale zeigen. Eine endgültige Analyse steht noch aus. Lokale Medien hatten zwischenzeitlich auch über einen möglichen Barrakuda-Biss spekuliert.

Boi selbst äusserte sich mittlerweile bei Instagram. «Das war der schlimmste Tag meines Lebens» schrieb sie. «Ich hätte nie gedacht, dass ich mal an einem überfüllten Strand von einem Hai angegriffen werden würde.»

Dann gab sie Entwarnung: «Zum Glück geht es dem Baby und mir gut. Ich wurde schnell gerettet, und die Operation, um mein böse gebissenes Bein zu reparieren, verlief gut.» Letztlich nahm Boi den Angriff im Nachhinein auch mit Humor: «Was den Hai betrifft: Sie werden von meinen Anwälten hören», witzelte die Journalistin.

Ihrem Ehemann schrieb sie würdigende Worte: «Ich danke meinem Mann, der mir all seine Liebe und so viel Mut gegeben hat.» Der 36-jährige Gallinari spielt nach dem Ende seiner NBA-Karriere inzwischen für Vaqueros de Bayamón in der Liga Baloncesto Superior Nacional (BSN) von Puerto Rico. In seinen insgesamt 16 Jahren in der NBA war er unter anderem für die New York Knicks, die Los Angeles Clippers und die Atlanta Hawks aktiv. Auch in Italiens Nationalmannschaft ist Gallinari noch immer fester Bestandteil des Kaders. (abu/t-online.de)