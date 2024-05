Rangnick hätte in München der Nachfolger von Thomas Tuchel werden sollen. Dessen Abgang wurde schon vor mehreren Wochen bekannt – eine Folge der eher enttäuschenden Saison mit dem verpassten Meistertitel. Nach Xabi Alonso und Julian Nagelsmann ist jene von Rangnick bereits die dritte Absage, die die Bayern bei der Suche nach einem Nachfolger kassieren.

Der FC Bayern München seine Trainersuche noch weiter verlängern. Wie Marcel Reif auf «Blue News» berichtet , hat Wunschkandidat Ralf Rangnick (65) dem deutschen Rekordmeister eine Absage erteilt. Wenig später bestätigt der Österreichische Fussball-Bund (ÖFB), dass Rangnick seinen Vertrag als Nationaltrainer erfüllen werde und nicht zu den Bayern wechselt. Rangnicks Vertrag in Österreich läuft noch bis 2026

Die Trainersuche von Bayern München geht wohl weiter. Einem Bericht zufolge, will Ralf Rangnick nicht Nachfolger von Thomas Tuchel werden.

Bayern München ist deutscher Rekordmeister: 2023 ging die Meisterschale bereits zum 33. Mal an den Liga-Krösus, zum elften Mal in Serie holten die Bayern den Titel.

