Füllkrug avanciert für Dortmund abermals zum Champions-League-Helden. Bild: keystone

Dortmund zeigt eine starke Leistung und bezwingt PSG im Halbfinal-Hinspiel

Borussia Dortmund geht mit einem 1:0-Vorteil ins Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain. Der BVB mit dem Schweizer Goalie Gregor Kobel gewinnt daheim dank einem Tor von Niclas Füllkrug.

Das Spiel in Dortmund, das dritte Duell schon in dieser Saison nach den beiden in der Vorrunde zwischen dem BVB und PSG, hätte auch 3:3 enden können. Aber keine der beiden Mannschaften überzeugte mit Effizienz, so dass eine simple Aktion in der 36. Minute für den Unterschied sorgte: Ein weiter Pass von Nico Schlotterbeck fand den perfekt in die Tiefe gelaufenen Niclas Füllkrug, der das wertvolle 1:0 schoss.

Der Sieg der Dortmunder ist nicht nur wegen der verbesserten Ausgangslage im Halbfinal Gold wert, sondern auch, weil er der Bundesliga dank den dazu gewonnenen Punkten in der UEFA-Wertung einen fünften Champions-League-Platz beschert. Damit ist der BVB nächste Saison auf jeden Fall wieder in der Königsklasse vertreten.

Der Sieg der Dortmunder war nicht unverdient. Die in der Bundesliga oft nicht überzeugende Mannschaft von Edin Terzic, die eben am Wochenende in Leipzig 1:4 unterlag, spielte abgeklärt. Sie kontrollierte in der Defensive Kylian Mbappé und Co. eine Halbzeit lang sehr gut und nach dem Seitenwechsel zumindest so gut, dass keine Treffer fielen.

Etwas Glück benötigte der BVB, um die Null zu halten – speziell fünf Minuten nach der Pause, als Kylian Mbappé den linken Innenpfosten von Kobel traf und Sekunden später Achraf Hakimi der rechten Innenpfosten. Später stoppte Kobel einen Abschluss von Ousmane Dembélé stark. In der 80. Minute verpasste der ehemalige Dortmunder Dembélé den Ausgleich erneut knapp, als er freistehend aus guter Position übers Tor schoss.

Mbappé konnte sich nur selten einbringen. Bild: keystone

Aber auch Dortmund war im temporeichen Spiel immer gefährlich und hatte Chancen für weitere Tore. In der ersten Halbzeit war zweimal Marcel Sabitzer nahe an einem Treffer. Zweimal scheiterte er an PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma. Und nach der Pause konnte Füllkrug eine perfekte Vorarbeit von Sancho aus fünf Metern nicht verwerten.

Die Ausgangslage für das Rückspiel am nächsten Dienstag in Paris ist völlig offen. Die Dortmunder haben bewiesen, dass sie mit geschickter Taktik und viel Einsatz mit PSG mithalten können. Die Laufbereitschaft und Konzentration stimmte in ihrem ersten Halbfinal-Hinspiel der Champions League seit 2013 über die gesamten 90 Minuten. Das wird auch im Rückspiel nötig sein. Denn es ist nicht zu erwarten, dass PSG daheim wie in Dortmund offensiv erst nach 45-minütiger Anlaufzeit in Aktion treten wird.

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain 1:0 (1:0)

81'365 Zuschauer. - SR Taylor.

Tor: 36. Füllkrug 1:0.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson (87. Wolf), Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Sancho, Brandt (87. Nmecha), Adeyemi (83. Reus); Füllkrug (91. Moukoko).

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernandez (42. Beraldo), Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola (65. Kolo Muani).

Verwarnungen: 19. Maatsen, 53. Ruiz, 73. Schlotterbeck. Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. (abu/sda)