BVB könnte auf einen Ligakonkurrenten treffen – so geht es in der Champions League weiter
Es war ein wilder letzter Spieltag in der Ligaphase der Champions League. Schlussendlich konnten sich folgende acht Teams ein direktes Achtelfinal-Ticket sichern und stehen erst im März wieder in der Königsklasse im Einsatz.
- Arsenal 🏴
- Bayern München 🇩🇪
- Liverpool 🏴
- Tottenham 🏴
- Barcelona 🇪🇸
- Chelsea 🏴
- Sporting Lissabon 🇵🇹
- Manchester City 🏴
Für die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 steht bereits am morgigen Freitag um 12 Uhr der nächste wichtige Termin auf dem Programm.
Dann findet die Auslosung für die Playoffrunde statt. Die acht Teams, welche sich durchsetzen können, treffen im Achtelfinal jeweils auf eine der oben aufgeführten Mannschaften.
In der Auslosung ist die Tabellenposition nicht unwichtig. So sind die Teams auf den Plätzen 9 bis 16 gesetzt und die von Platz 17 bis 24 ungesetzt. Zusätzlich kann beispielsweise der 9. nicht auf den 17. treffen, da die höher klassierten Mannschaften für eine bessere Ligaphase mit einem potenziell schwächeren Gegner belohnt werden sollen. So kann das Team auf Platz 9 nur auf den 23. oder 24. treffen.
Somit kennt jede Mannschaft schon die beiden potenziellen Gegner in der nächsten Runde. Es spielt dabei keine Rolle, ob die beiden Klubs aus dem gleichen Land sind oder bereits in der Ligaphase aufeinandergetroffen sind. Zu folgenden Begegnungen könnte es in den Playoffs kommen:
- Real Madrid (9) oder Inter Mailand (10) – Bodö/Glimt (23) oder Benfica Lissabon (24)
- PSG (11) oder Newcastle (12) – Monaco (21) oder Karabach (22)
- Juventus Turin (13) oder Atlético Madrid (14) – Brügge (19) oder Galatasaray (20)
- Atalanta Bergamo (15) oder Bayer Leverkusen (16) – Borussia Dortmund (17) oder Olympiakos Piräus (18)
Die Playoffs finden am 17./18. Februar und 24./25. Februar statt.
Achtelfinal
Auch in den Achtelfinals wird die Tabellenposition eine Rolle spielen und dadurch gibt es bereits einen ersten Turnierbaum. Arsenal und Bayern München, die die Ligaphase auf den ersten zwei Plätzen beendet haben, könnten frühestens im Final aufeinandertreffen.
Einige mögliche Achtelfinal-Paarungen:
- Bayern München – Borussia Dortmund
- Bayern München – Bayer Leverkusen
- Arsenal – Borussia Dortmund
- Manchester City – Real Madrid
- Manchester City – Inter Mailand
- Barcelona – PSG
- Liverpool – Juventus Turin
Die Achtelfinals werden am 10./11. und 17./18. März ausgetragen. Das Endspiel der Königsklasse findet am 30. Mai in Budapest statt. (riz)