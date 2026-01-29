bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Champions League: So geht es in den Playoffs weiter

Dortmund&#039;s Waldemar Anton, left, challenges for the ball with Leverkusen&#039;s goalkeeper Mark Flekken, center, and Leverkusen&#039;s Robert Andrich, right, during the German Soccer Cup round of ...
In der Champions League könnte es zum Duell zwischen Dortmund und Bayer Leverkusen kommen.Bild: keystone

BVB könnte auf einen Ligakonkurrenten treffen – so geht es in der Champions League weiter

Die zweite Champions-League-Ligaphase ging mit dem 8. Spieltag zu Ende. Während acht Teams bereits sicher in den Achtelfinals stehen, kommt es bereits am morgigen Freitag für die Mannschaften von Platz 9 bis 24 zum nächsten wichtigen Termin.
29.01.2026, 07:2229.01.2026, 07:37

Es war ein wilder letzter Spieltag in der Ligaphase der Champions League. Schlussendlich konnten sich folgende acht Teams ein direktes Achtelfinal-Ticket sichern und stehen erst im März wieder in der Königsklasse im Einsatz.

  1. Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
  2. Bayern München 🇩🇪
  3. Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
  4. Tottenham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
  5. Barcelona 🇪🇸
  6. Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
  7. Sporting Lissabon 🇵🇹
  8. Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

So lief der achte Spieltag:

Goalie-Goal: Benficas Trubin verbannt Real in der 98. Minute in die CL-Zwischenrunde

Für die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 steht bereits am morgigen Freitag um 12 Uhr der nächste wichtige Termin auf dem Programm.

Dann findet die Auslosung für die Playoffrunde statt. Die acht Teams, welche sich durchsetzen können, treffen im Achtelfinal jeweils auf eine der oben aufgeführten Mannschaften.

In der Auslosung ist die Tabellenposition nicht unwichtig. So sind die Teams auf den Plätzen 9 bis 16 gesetzt und die von Platz 17 bis 24 ungesetzt. Zusätzlich kann beispielsweise der 9. nicht auf den 17. treffen, da die höher klassierten Mannschaften für eine bessere Ligaphase mit einem potenziell schwächeren Gegner belohnt werden sollen. So kann das Team auf Platz 9 nur auf den 23. oder 24. treffen.

Somit kennt jede Mannschaft schon die beiden potenziellen Gegner in der nächsten Runde. Es spielt dabei keine Rolle, ob die beiden Klubs aus dem gleichen Land sind oder bereits in der Ligaphase aufeinandergetroffen sind. Zu folgenden Begegnungen könnte es in den Playoffs kommen:

  • Real Madrid (9) oder Inter Mailand (10) – Bodö/Glimt (23) oder Benfica Lissabon (24)
  • PSG (11) oder Newcastle (12) – Monaco (21) oder Karabach (22)
  • Juventus Turin (13) oder Atlético Madrid (14) – Brügge (19) oder Galatasaray (20)
  • Atalanta Bergamo (15) oder Bayer Leverkusen (16) – Borussia Dortmund (17) oder Olympiakos Piräus (18)
Benfica&#039;s Tomas Araujo, center, goes for a header against Real Madrid&#039;s Dean Huijsen, left, during a Champions League opening phase soccer match between Benfica and Real Madrid, in Lisbon, W ...
Wie am achten Spieltag könnte Real Madrid auf Benfica Lissabon treffen.Bild: keystone

Die Playoffs finden am 17./18. Februar und 24./25. Februar statt.

Achtelfinal

Auch in den Achtelfinals wird die Tabellenposition eine Rolle spielen und dadurch gibt es bereits einen ersten Turnierbaum. Arsenal und Bayern München, die die Ligaphase auf den ersten zwei Plätzen beendet haben, könnten frühestens im Final aufeinandertreffen.

Champions League Turnierbaum
Der aktuelle Champions-League-Turnierbaum.Bild: uefa.com

Einige mögliche Achtelfinal-Paarungen:

  • Bayern München – Borussia Dortmund
  • Bayern München – Bayer Leverkusen
  • Arsenal – Borussia Dortmund
  • Manchester City – Real Madrid
  • Manchester City – Inter Mailand
  • Barcelona – PSG
  • Liverpool – Juventus Turin

Die Achtelfinals werden am 10./11. und 17./18. März ausgetragen. Das Endspiel der Königsklasse findet am 30. Mai in Budapest statt. (riz)

Chelsea spielt ohne Brustsponsor – und erhofft sich dadurch eine Menge Geld
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die spektakulärsten Champions-League-Finals
1 / 15
Die spektakulärsten Champions-League-Finals
2018: Real Madrid vs. Liverpool 3:1Ein Spiel mit mehreren Dramen: Erst fällt Liverpools Superstar Mo Salah nach einer halben Stunde verletzt aus. Dann floppt Loris Karius, der Keeper der Engländer, doppelt und schenkt Real so den dritten Titel in der Königsklasse in Serie.
quelle: epa/epa / robert ghement
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mario Basler verrät uns, was ihn am modernen Fussball nervt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Ich war körperlich am Limit»: Joel Wicki erklärt die Hintergründe seines Rücktritts
Seit Joel Wicki sein Karrierenende mitgeteilt hat, wird er mit Nachrichten überhäuft. Im Interview blickt der 28-Jährige zurück – und lässt ein Hintertürchen offen.
Sie haben am Sonntagabend im SRF-Sportpanorama ihren Rücktritt kommuniziert. Wie fielen die Reaktionen aus?
Es gab einen riesigen Ansturm. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, auf Instagram, Whatsapp, auch E-Mails. Das gibt mir sehr viel Genugtuung. Ich brauche nun aber etwas Zeit, bis ich alles beantwortet habe. Es ist etwas ähnlich, wie wenn ich ein erfolgreiches Schwingfest hatte.
Zur Story