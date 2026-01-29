In der Champions League könnte es zum Duell zwischen Dortmund und Bayer Leverkusen kommen. Bild: keystone

BVB könnte auf einen Ligakonkurrenten treffen – so geht es in der Champions League weiter

Die zweite Champions-League-Ligaphase ging mit dem 8. Spieltag zu Ende. Während acht Teams bereits sicher in den Achtelfinals stehen, kommt es bereits am morgigen Freitag für die Mannschaften von Platz 9 bis 24 zum nächsten wichtigen Termin.

Es war ein wilder letzter Spieltag in der Ligaphase der Champions League. Schlussendlich konnten sich folgende acht Teams ein direktes Achtelfinal-Ticket sichern und stehen erst im März wieder in der Königsklasse im Einsatz.

Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bayern München 🇩🇪 Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Barcelona 🇪🇸 Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sporting Lissabon 🇵🇹 Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

So lief der achte Spieltag: Goalie-Goal: Benficas Trubin verbannt Real in der 98. Minute in die CL-Zwischenrunde

Für die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 steht bereits am morgigen Freitag um 12 Uhr der nächste wichtige Termin auf dem Programm.

Dann findet die Auslosung für die Playoffrunde statt. Die acht Teams, welche sich durchsetzen können, treffen im Achtelfinal jeweils auf eine der oben aufgeführten Mannschaften.

In der Auslosung ist die Tabellenposition nicht unwichtig. So sind die Teams auf den Plätzen 9 bis 16 gesetzt und die von Platz 17 bis 24 ungesetzt. Zusätzlich kann beispielsweise der 9. nicht auf den 17. treffen, da die höher klassierten Mannschaften für eine bessere Ligaphase mit einem potenziell schwächeren Gegner belohnt werden sollen. So kann das Team auf Platz 9 nur auf den 23. oder 24. treffen.

Somit kennt jede Mannschaft schon die beiden potenziellen Gegner in der nächsten Runde. Es spielt dabei keine Rolle, ob die beiden Klubs aus dem gleichen Land sind oder bereits in der Ligaphase aufeinandergetroffen sind. Zu folgenden Begegnungen könnte es in den Playoffs kommen:

Real Madrid (9) oder Inter Mailand (10) – Bodö/Glimt (23) oder Benfica Lissabon (24)

PSG (11) oder Newcastle (12) – Monaco (21) oder Karabach (22)

Juventus Turin (13) oder Atlético Madrid (14) – Brügge (19) oder Galatasaray (20)

Atalanta Bergamo (15) oder Bayer Leverkusen (16) – Borussia Dortmund (17) oder Olympiakos Piräus (18)

Wie am achten Spieltag könnte Real Madrid auf Benfica Lissabon treffen. Bild: keystone

Die Playoffs finden am 17./18. Februar und 24./25. Februar statt.

Achtelfinal

Auch in den Achtelfinals wird die Tabellenposition eine Rolle spielen und dadurch gibt es bereits einen ersten Turnierbaum. Arsenal und Bayern München, die die Ligaphase auf den ersten zwei Plätzen beendet haben, könnten frühestens im Final aufeinandertreffen.

Einige mögliche Achtelfinal-Paarungen:

Bayern München – Borussia Dortmund

Bayern München – Bayer Leverkusen

Arsenal – Borussia Dortmund

Manchester City – Real Madrid

Manchester City – Inter Mailand

Barcelona – PSG

Liverpool – Juventus Turin

Die Achtelfinals werden am 10./11. und 17./18. März ausgetragen. Das Endspiel der Königsklasse findet am 30. Mai in Budapest statt. (riz)