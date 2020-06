Sport

Fussball

Werder Bremen bleibt in der Bundesliga, Düsseldorf steigt ab



Bild: keystone

Bremens Hoffnung lebt! Werder kantert Köln mit 6:1 nieder und darf in die Relegation

Bremen – Köln 6:1

Werder Bremen hat den Abstieg in einer verrückten Partie vorerst abgewendet. Das Team von Florian Kohfeldt kanterte den 1. FC Köln gleich mit 6:1 nieder. Nach einer ausgeglichenen Startphase eröffnete Yuya Osako in der 22. Minute das Skore, vor der Pause sorgten Rashica und Füllkrug bereits für klare Verhältnisse.

Auch in der zweiten Halbzeit drückte Bremen weiter aufs Gaspedal, Klaassen, nochmals Osako und Sargent erzielten weitere drei Tore, für Köln erzielte Drexler den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:5.

Mit dem Sieg gegen Köln zieht Bremen in der Tabelle an Fortuna Düsseldorf vorbei und wird somit in der Relegation weiter um den Klassenerhalt kämpfen können. Dabei werden die Bremer gegen Heidenheim oder den HSV antreten müssen.

Union Berlin – Düsseldorf 3:0

Der grosse Verlierer des Tages ist Düsseldorf. Die Fortuna, vor dem Spiel noch auf dem Relegationsrang, unterlag bei Union Berlin mit 0:3. Anthony Ujah, Christian Gentner und Suleimann Abdullahi erzielten die Treffer für das Heimteam und sorgten so dafür, dass Düsseldorf nach zwei Saisons bereits wieder den Gang in die 2. Bundesliga antreten muss.

Augsburg – Leipzig 1:2

Timo Werner hat RB Leipzig in seinem letzten Spiel vor seinem Wechsel zu Chelsea nochmals zum Sieg geschossen. Der Stürmer erzielte beide Treffer beim 2:1 in Augsburg, damit verteidigte Leipzig den dritten Tabellenrang und qualifiziert sich erneut für die Champions League. Aus Schweizer Sicht sorgte Ruben Vargas für ein Highlight: Der Ex-Luzerner traf sehenswert zum zwischenzeitlichen Ausgleich für Augsburg

Gladbach – Hertha 2:1

Münchengladbach hat sich im letzten Spiel gegen Hertha Berlin für die Champions League qualifiziert. Mit einem 2:1-Sieg über die Hauptstädter blieben die Fohlen vor Verfolger Bayer Leverkusen. Dabei konnte sich auch Breel Embolo auszeichnen – der Schweizer zeigte eine starke Leistung und erzielte das entscheidende 2:0 für Gladbach.

Leverkusen – Mainz 1:0

Aufgrund der Siege von Leipzig und Mainz hat Bayer Leverkusen die erneute Qualifikation für die Champions League verpasst. Das Team von Peter Bosz schlug Mainz zwar mit 1:0, beendet die Saison trotzdem auf dem fünften Tabellenrang. Den einzigen Treffer des Nachmittags erzielte Kevin Volland, der bereits in der 2. Minute erfolgreich war.

Wolfsburg – Bayern 0:4

Dortmund – Hoffenheim 0:4

Die Tabelle

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Europas Rekordmeister im Fussball Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter