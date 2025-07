Servette muss den Traum von der Königsklasse begraben. Bild: keystone

Servettes Traum von der Champions League platzt

Servette muss den Traum von der Champions League begraben. In der 2. Qualifikationsrunde scheitern die Genfer trotz guter Ausgangslage am tschechischen Vertreter Viktoria Pilsen.

Servette konnte das 1:0 aus dem Hinspiel nicht verwalten und muss den Traum von der Königsklasse nach dem 1:3 in Genf begraben.

Im Hinspiel in Tschechien brachte Servette in 90 Minuten lediglich zwei Torschüsse zustande. Im Rückspiel in Genf hatten sie diesen Wert bereits nach vier Minuten egalisiert. Ein von Samuel Mraz abgeschlossener Konter fand den Weg noch nicht ins Tor. Wohl aber der Abschluss von Alexis Antunes nach einem Corner von Giotto Morandi und einer Verlängerung von Steve Rouiller.

Den scheinbar komfortablen Vorsprung schenkte das Team von Thomas Häberli aber noch vor der Pause wieder her. Pilsen glich den Spielstand in der Addition mittels Doppelschlag innerhalb von drei Minuten (28./31.) aus. Im Hinspiel noch der sichere Rückhalt, gab Joel Mall im Tor der Genfer bei beiden Gegentoren keine gute Figur ab.

Gleiches gilt für Theo Magnin, der vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit im Sechzehner zu ungestüm gegen seinen Gegenspieler vorging und so einen Penalty verschuldete, den die Gäste in Person von Rafiu Durosinmi verwandelten.

Zuvor hatten die Grenat zum zweiten Mal an diesem Abend einen Vorteil aus der Hand gegeben. Nur drei Minuten nachdem ein Tscheche aufgrund eines groben Foulspiels des Feldes verwiesen wurde (66.), leistete Yoan Severin mit seiner zweiten Verwarnung seinem Team einen Bärendienst.

Für Servette geht es nun in der 3. Qualifikationsrunde der Europa League weiter. Gegner am 7. August und eine Woche später ist entweder Sheriff Tiraspol oder Utrecht, wobei die Niederländer nach dem 3:1-Auswärtssieg im Hinspiel die Vorteile auf ihrer Seite wissen.

Servette - Viktoria Pilsen 1:3 (1:2)

SR Ruiz (ESP).

Tore: 4. Antunes 1:0. 29. Spacil 1:1. 31. Vydra 1:2. 87. Durosinmi (Penalty) 1:3.

Servette: Mall; Magnin (89. Srdanovic), Rouiller, Severin, Mazikou (93. Jallow); Cognat, Baron; Stevanovic, Antunes (75. Bronn), Morandi (89. Varela); Mraz (75. Guillemenot).

Bemerkungen: 66. Rote Karte Zeljkovic (Pilsen). 69. Minute Gelb-Rote Karte Severin. (hkl/sda)