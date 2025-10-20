bedeckt
Der FC Winterthur trennt sich per sofort von Uli Forte

20.10.2025, 22:0420.10.2025, 22:11
Trainer Uli Forte (FCW) im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC St. Gallen (St. Gallen) und dem FC Winterthur (FCW), am Samstag, 9. August 2025, im kybunpark in St. Gall ...
Uli Forte verlässt den FCW.Bild: keystone

Der FC Winterthur hat seinen Trainer Uli Forte per sofort von seinen Aufgaben freigestellt. Dies vermeldete der Zürcher Club am Montagabend offiziell. Die bisherigen Assistenztrainer Luigi De Donno und Dario Zuffi würden ad interim übernehmen, bis ein Nachfolger für den 51-Jährigen gefunden sei, heisst es in der Mitteilung des FC Winterthur.

Für den Club ist die Saison bislang unerfreulich verlaufen. Die letzten fünf Spiele verlor der FCW, und nach neun Runden stehen die Winterthurer mit blossen zwei Punkten und einem Torverhältnis von 10:28 auf dem letzten Tabellenplatz der Super League.

Der 51-Jährige ist im Winter der vergangenen Saison zum FC Winterthur gestossen. Er erreichte, obwohl der Klub damals mit 13 Punkten am Tabellenende stand, den direkten Klassenerhalt und musste nicht in die Barrage. (cpf, mit Material der sda)

Gegen Manchester United kassierte Liverpool die vierte Niederlage in Serie. Eine solche Phase durchlebte der Klub schon lange nicht mehr.
Der FC Liverpool ist in eine Minikrise gerutscht, die fast schon historische Ausmasse annimmt. Das bittere 1:2 zuhause gegen Manchester United war die vierte Niederlage in Serie für die Reds – drei in der Liga, eine in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul. Als das zum letzten Mal passierte, schrieben wir das Jahr 2014. An der Seitenlinie stand Brendan Rodgers, auf dem Platz Spieler wie Mario Balotelli, Raheem Sterling, Emre Can, Martin Skrtel oder Steven Gerrard und Liverpool war nur auf Platz 12 zu finden.
Zur Story