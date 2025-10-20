Der FC Winterthur trennt sich per sofort von Uli Forte

Mehr «Sport»

Uli Forte verlässt den FCW. Bild: keystone

Der FC Winterthur hat seinen Trainer Uli Forte per sofort von seinen Aufgaben freigestellt. Dies vermeldete der Zürcher Club am Montagabend offiziell. Die bisherigen Assistenztrainer Luigi De Donno und Dario Zuffi würden ad interim übernehmen, bis ein Nachfolger für den 51-Jährigen gefunden sei, heisst es in der Mitteilung des FC Winterthur.

Für den Club ist die Saison bislang unerfreulich verlaufen. Die letzten fünf Spiele verlor der FCW, und nach neun Runden stehen die Winterthurer mit blossen zwei Punkten und einem Torverhältnis von 10:28 auf dem letzten Tabellenplatz der Super League.

Der 51-Jährige ist im Winter der vergangenen Saison zum FC Winterthur gestossen. Er erreichte, obwohl der Klub damals mit 13 Punkten am Tabellenende stand, den direkten Klassenerhalt und musste nicht in die Barrage. (cpf, mit Material der sda)