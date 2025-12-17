Nebel
FIFA The Best: So stimmten Xhaka und Yakin – und sie waren für Sommer

FILE - PSG&#039;s Ousmane Dembele celebrates after scoring during the Champions League round of 16 second leg soccer match between Liverpool and Paris Saint-Germain in Liverpool, England, Tuesday, Mar ...
Ousmane Dembélé gewann auch den FIFA-Award für den besten Fussballer der Saison – Murat Yakin hatte einen anderen Favoriten.Bild: keystone

So stimmten Xhaka und Yakin bei Weltfussballer-Wahl – diese Exoten wählten Yann Sommer

17.12.2025, 07:4617.12.2025, 07:46

Ousmane Dembélé wurde nach dem Ballon d'Or, der von Journalistinnen und Journalisten vergeben wird, auch bei den «The Best»-Awards der FIFA als bester Fussballer der Saison 2024/25 geehrt. Bei der Auszeichnung des Weltverbands bestimmen zu einer Hälfte die Spieler und Captains der Nationalteams und zu einer anderen Hälfte Medienvertreter und Fans.

Dembélé, der mit PSG die Champions League gewonnen hat, erhielt von allen vier Gruppen die meisten Stimmen. Auch für Nati-Captain Granit Xhaka war der 28-jährige Franzose die erste Wahl in der abgelaufenen Saison. Ausserdem stimmte Xhaka für Achraf Hakimi und Lamine Yamal. Letzterer war für Murat Yakin gar noch besser als Dembélé. Der Schweizer Nationaltrainer setzte den Barça-Star zuoberst auf seinen Stimmzettel, dahinter folgten Dembélé und Kylian Mbappé.

Barcelona&#039;s Lamine Yamal looks on during the Copa del Rey soccer match between Guadalajara and Barcelona in Guadalajara, Spain, Tuesday, Dec. 16, 2025. (AP Photo/Rudy Garcia) Spain Copa del Rey S ...
Lamine Yamal hatte trotz der Stimme von Murat Yakin das Nachsehen.Bild: keystone

Damit stimmten die Schweizer Vertreter grösstenteils mit der Mehrheit überein. Hinter Dembélé belegten Yamal und Mbappé die weiteren Podestplätze, Hakimi erhielt die viertmeisten Stimmen. Mit Vitinha und Nuno Mendes folgten auf den Plätzen 7 und 9 zwei weitere Spieler von Champions-League-Sieger PSG, die zudem mit Portugal die Nations League gewonnen haben.

Ousmane Dembélé und Aitana Bonmati sind Weltfussballer – Sommer nicht der beste Torhüter

Bei den Goalies triumphierte ebenfalls ein PSG-Star der letzten Saison: Gianluigi Donnarumma, der im Sommer (gezwungenermassen) zu Manchester City gewechselt war. Unter anderem Xhaka stimmte für den 26-jährigen Italiener.

Seinen Nati-Kollegen Yann Sommer, der mit Inter Mailand im Final der Königsklasse stand, packte Xhaka hinter Thibaut Courtois von Real Madrid auf Platz 3. Yakin gab seiner ehemaligen Nummer 1 hingegen die Top-Stimme. Donnarumma taucht auf seinem Stimmzettel gar nicht auf. Liverpools Alisson Becker und Arsenals David Raya erhielten Yakins weitere Voten.

FC Internazionale Milano v FC Barcelona, Barca - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second Leg Yann Sommer goalkeeper of Internazionale and Switzerland celebrates the victory after winning the U ...
Yann Sommer erreichte mit Inter Mailand auch dank seiner Glanzparaden den Final der Champions League.Bild: IMAGO/NurPhoto

Mit seiner Begeisterung für Sommer war der Nati-Trainer aber nicht alleine. Der 37-jährige Goalie erreichte bei der Wahl Platz 8. Insgesamt setzten Sommer zehn Spieler und Coaches auf den ersten Platz:

  • Moldawien-Captain Rata Vadim
  • Philippinen-Captain Amani Aguinaldo
  • Somalia-Captain Abdulsamed Abdullahi
  • Kambodscha-Trainer Koji Gyotoku
  • Tschad-Trainer Raoul Savoy
  • Elfenbeinküste-Trainer Emerse Fae
  • Guyana-Trainer Thomas Dooley
  • Jordanien-Trainer Jamal Sellami
  • Sri-Lanka-Trainer Abdullah Almutairi
  • Schweiz-Trainer Murat Yakin

Als beste Fussballerin der Saison wurde erneut Aitana Bonmatí ausgezeichnet. Auf den Stimmzetteln von Nati-Captain Lia Wälti und dem neuen Trainer Rafel Navarro war die 27-jährige Spanierin jedoch gar nicht vertreten. Wälti entschied sich in Mariona Caldentey und Patri Guijarro für zwei weitere Spanierinnen. Caldentey war in der letzten Saison bei Arsenal Wältis Teamkollegin. Dahinter setzte Wälti Europameisterinnen-Captain und Arsenal-Star Leah Williamson, mit der die 32-jährige Emmentalerin eine enge Freundschaft verbindet.

Arsenal Women, UEFA Womens Champions League LONDON, ENGLAND - MAY 26: Leah Williamson of Arsenal Women, Lia Walti of Arsenal Women, Alessia Russo of Arsenal Women, Kyra Cooney-Cross of Arsenal Women, ...
Lia Wälti (2. v. l.) setzte zwei ehemalige Arsenal-Kolleginnen auf ihren Stimmzettel: Mariona Caldentey (r.) und Leah Williamson (l.).Bild: www.imago-images.de

Navarro gab mit Alexia Putellas, Guijarro und Caldentey einen rein spanischen Stimmzettel ab. Alle drei kennt er aus seiner Zeit als Co-Trainer beim FC Barcelona. So wie auch seine Wahl für die beste Torhüterin der Saison: Cata Coll. Die 24-jährige Spanierin steht auch bei Wälti zuoberst auf dem Stimmzettel. Auch auf Platz 2 sind sich Captain und Trainer des Schweizer Nationalteams einig: Beide setzten die Gewinnerin Hannah Hampton hinter Coll.

Von der Schweizer Nati der Frauen erhielt weder eine Spielerin noch Ex-Trainerin Pia Sundhage eine Stimme. (nih)

Günstigere Tickets für treue Fans: FIFA führt neue Preiskategorie ein
Mehr Sport:
Alle FIFA-Weltfussballer seit 1991
1 / 37
Alle FIFA-Weltfussballer seit 1991

2024: Vinicius Junior. Bei der Wahl zum Ballon d'Or ging er leer aus, doch von der FIFA wurde der brasilianische Flügelspieler von Real Madrid zum Weltfussballer ausgezeichnet.
quelle: keystone / hussein sayed
Diese Überraschung erwartete die Unihockey-Nati bei ihrem Empfang für den WM-Titel
Video: watson
