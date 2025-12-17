Ousmane Dembélé gewann auch den FIFA-Award für den besten Fussballer der Saison – Murat Yakin hatte einen anderen Favoriten. Bild: keystone

So stimmten Xhaka und Yakin bei Weltfussballer-Wahl – diese Exoten wählten Yann Sommer

Ousmane Dembélé wurde nach dem Ballon d'Or, der von Journalistinnen und Journalisten vergeben wird, auch bei den «The Best»-Awards der FIFA als bester Fussballer der Saison 2024/25 geehrt. Bei der Auszeichnung des Weltverbands bestimmen zu einer Hälfte die Spieler und Captains der Nationalteams und zu einer anderen Hälfte Medienvertreter und Fans.

Dembélé, der mit PSG die Champions League gewonnen hat, erhielt von allen vier Gruppen die meisten Stimmen. Auch für Nati-Captain Granit Xhaka war der 28-jährige Franzose die erste Wahl in der abgelaufenen Saison. Ausserdem stimmte Xhaka für Achraf Hakimi und Lamine Yamal. Letzterer war für Murat Yakin gar noch besser als Dembélé. Der Schweizer Nationaltrainer setzte den Barça-Star zuoberst auf seinen Stimmzettel, dahinter folgten Dembélé und Kylian Mbappé.

Lamine Yamal hatte trotz der Stimme von Murat Yakin das Nachsehen. Bild: keystone

Damit stimmten die Schweizer Vertreter grösstenteils mit der Mehrheit überein. Hinter Dembélé belegten Yamal und Mbappé die weiteren Podestplätze, Hakimi erhielt die viertmeisten Stimmen. Mit Vitinha und Nuno Mendes folgten auf den Plätzen 7 und 9 zwei weitere Spieler von Champions-League-Sieger PSG, die zudem mit Portugal die Nations League gewonnen haben.

Bei den Goalies triumphierte ebenfalls ein PSG-Star der letzten Saison: Gianluigi Donnarumma, der im Sommer (gezwungenermassen) zu Manchester City gewechselt war. Unter anderem Xhaka stimmte für den 26-jährigen Italiener.

Seinen Nati-Kollegen Yann Sommer, der mit Inter Mailand im Final der Königsklasse stand, packte Xhaka hinter Thibaut Courtois von Real Madrid auf Platz 3. Yakin gab seiner ehemaligen Nummer 1 hingegen die Top-Stimme. Donnarumma taucht auf seinem Stimmzettel gar nicht auf. Liverpools Alisson Becker und Arsenals David Raya erhielten Yakins weitere Voten.

Yann Sommer erreichte mit Inter Mailand auch dank seiner Glanzparaden den Final der Champions League. Bild: IMAGO/NurPhoto

Mit seiner Begeisterung für Sommer war der Nati-Trainer aber nicht alleine. Der 37-jährige Goalie erreichte bei der Wahl Platz 8. Insgesamt setzten Sommer zehn Spieler und Coaches auf den ersten Platz:

Moldawien-Captain Rata Vadim

Philippinen-Captain Amani Aguinaldo

Somalia-Captain Abdulsamed Abdullahi

Kambodscha-Trainer Koji Gyotoku

Tschad-Trainer Raoul Savoy

Elfenbeinküste-Trainer Emerse Fae

Guyana-Trainer Thomas Dooley

Jordanien-Trainer Jamal Sellami

Sri-Lanka-Trainer Abdullah Almutairi

Schweiz-Trainer Murat Yakin

Als beste Fussballerin der Saison wurde erneut Aitana Bonmatí ausgezeichnet. Auf den Stimmzetteln von Nati-Captain Lia Wälti und dem neuen Trainer Rafel Navarro war die 27-jährige Spanierin jedoch gar nicht vertreten. Wälti entschied sich in Mariona Caldentey und Patri Guijarro für zwei weitere Spanierinnen. Caldentey war in der letzten Saison bei Arsenal Wältis Teamkollegin. Dahinter setzte Wälti Europameisterinnen-Captain und Arsenal-Star Leah Williamson, mit der die 32-jährige Emmentalerin eine enge Freundschaft verbindet.

Lia Wälti (2. v. l.) setzte zwei ehemalige Arsenal-Kolleginnen auf ihren Stimmzettel: Mariona Caldentey (r.) und Leah Williamson (l.). Bild: www.imago-images.de

Navarro gab mit Alexia Putellas, Guijarro und Caldentey einen rein spanischen Stimmzettel ab. Alle drei kennt er aus seiner Zeit als Co-Trainer beim FC Barcelona. So wie auch seine Wahl für die beste Torhüterin der Saison: Cata Coll. Die 24-jährige Spanierin steht auch bei Wälti zuoberst auf dem Stimmzettel. Auch auf Platz 2 sind sich Captain und Trainer des Schweizer Nationalteams einig: Beide setzten die Gewinnerin Hannah Hampton hinter Coll.

Von der Schweizer Nati der Frauen erhielt weder eine Spielerin noch Ex-Trainerin Pia Sundhage eine Stimme. (nih)