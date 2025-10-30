meist klar10°
Granit Xhaka ist der Beste der Premier League – in dieser Statistik

London, England, 25th October 2025. Granit Xhaka of Sunderland during the Chelsea vs Sunderland Premier League match at Stamford Bridge, London. Picture credit should read: Paul Terry / Sportimage EDI ...
Granit Xhaka geht voran – und zwar wortwörtlich.Bild: www.imago-images.de

In dieser Statistik übertrifft Granit Xhaka in der Premier League keiner

Der Schweizer Mittelfeldspieler, der massgeblich zum hervorragenden Saisonstart von Sunderland beigetragen hat, glänzte auch am vergangenen Wochenende gegen Chelsea und beackerte das Spielfeld wie kein anderer in der Premier League.
30.10.2025, 17:4230.10.2025, 17:42
Romuald Cachod
Romuald Cachod

Wer hätte das gedacht? Obwohl es für englische Aufsteiger immer noch extrem schwierig ist, sich zu behaupten, liegt Sunderland, zu dem Granit Xhaka diesen Sommer gewechselt ist, nach neun Spieltagen in der Premier League auf dem vierten Platz – vor Spitzenklubs wie Manchester City, Manchester United, Liverpool oder Chelsea.

Xhaka ist offensichtlich kein unwesentlicher Faktor in dieser Dynamik. Bei den Black Cats ist der Schweizer Mittelfeldspieler sowohl der beste Vorlagengeber (3) als auch der Spieler mit den meisten erfolgreichen Pässen (397).

Laut einem Bericht der BBC führt der Schweizer auch in mehreren anderen Statistiken: Pässe im Strafraum (49), herausgespielte Torchancen (11), Ballkontakte (629), gewonnene Zweikämpfe (56) und zurückgewonnene Ballbesitze (43). Granit Xhaka ist eine Stütze seines Teams und zeichnet sich auch durch seine Balleroberungen aus.

Diese Vielseitigkeit zeigte sich erneut am Samstag beim Sieg von Sunderland in Stamford Bridge, wo er sich unermüdlich ins Spiel brachte, Kombinationen einleitete und mit perfekt abgestimmten Tacklings seine defensive Stärke unter Beweis stellte. Eine Leistung, die ihm die Anerkennung der Times und den Vergleich mit dem französischen Weltmeister Didier Deschamps einbrachte:

«Sunderland und Chelsea haben extrem junge Mannschaften, aber Chelsea hat keinen Xhaka, der am Samstag den Unterschied ausgemacht hat. Granit Xhaka war der Spieler, an den sich alle in schwierigen Situationen wenden konnten, da er ständig für den Ball bereit war und das gesamte Spielfeld abdeckte. Selbst wenn er einen Pass verfehlte, war er der Erste, der versuchte, den Ball zurückzugewinnen, und gab damit den Rhythmus für das Gegenpressing von Sunderland vor. Er spielt die Rolle des ‹Wasserträgers› für diese Mannschaft und deckt alle seine Mitspieler ab. Das ist nicht die glamouröseste Aufgabe, aber es ist eine wichtige Rolle, die jemand übernehmen musste. Didier Deschamps hat dies für Frankreich bei der Weltmeisterschaft 1998 getan, und Xhaka leistet hier ähnliche Arbeit.
Tony Cascarino von der Times
@granit.xhaka.34 ⚽️❤️ #gx34 #viral #fyp #granitxhaka #xhakaboom ♬ ჩუბინა - East Duo
Auch gegen Chelsea war Granit Xhaka überall präsent.

Mit einer solchen Präsenz auf dem Spielfeld beschränkt sich der ehemalige Spieler von Leverkusen nicht darauf, bestimmte Statistiken innerhalb seiner Mannschaft anzuführen: So ist der Kapitän der Nati laut dem Statistikdienst «Opta» unter allen Spielern der Premier League derjenige, der seit Beginn der Saison mit 100,83 Kilometern die längste Strecke zurückgelegt hat. Mit 33 Jahren scheint er also nicht unter dem Gewicht der Jahre zu leiden. Seine Reife hingegen ermöglicht es ihm, seine Rolle als Kapitän hervorragend auszufüllen.

«Granit setzt täglich Massstäbe, sowohl in Bezug auf seine Leistung als auch auf seine Mentalität», betonte sein Trainer Régis Le Bris gegenüber Sky Sports. Er bezeichnete ihn als «natürlichen Anführer» und erklärte nach dem Sieg von Sunderland gegen Chelsea gegenüber Hayters TV, dass der Schweizer «wie ein zweiter Trainer auf dem Platz» sei.

Kein Wunder also, dass Enzo Le Fée, Granit Xhakas Teamkollege im Mittelfeld, erklärte, der Nati-Spieler sei der beste Mentor und Kapitän, den er je in seinem Leben und seiner Karriere gehabt habe. «Er hat hier in Sunderland viel verändert», sagte er gegenüber Stadium Astro.

Zuber nach 0:2 in Basel: «Wir hatten einen klaren Plan und der ist gut aufgegangen»
Mehr Sport:
Themen
So schön ist Sunderland, oder eben auch nicht
1 / 10
So schön ist Sunderland, oder eben auch nicht

So sieht das Stadtzentrum von Sunderland aus.
quelle: www.imago-images.de / imago images
