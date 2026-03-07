Luganos Renato Steffen kann sich gegen Luzern nicht wie gewünscht durchsetzen. Bild: keystone

Dank Sieg in Lugano – Luzern meldet sich im Strichkampf zurück

Lugano – Luzern 1:3

Luzern hält die Hoffnung auf einen Platz in der Meisterrunde aufrecht. Die Innerschweizer gewinnen in Lugano 3:1 und liegen momentan sechs Punkte hinter den Top 6.

Oscar Kabwit bestätigte seine überragende Form in diesem Jahr. Der 20-Jährige aus der Demokratischen Republik Kongo erzielte in der 63. Minute mit einem Schuss von der Strafraumgrenze das wegweisende 2:1. Seit Anfang Februar hat Kabwit sieben Tore und drei Assists verbucht. Damit ist er der Toptorschütze der Liga im 2026.

Bester Skorer der Luzerner bleibt aber Matteo Di Giusto. Dem Spielmacher gelang nicht nur der elfte Assist beim Treffer von Kabwit, sondern in der Nachspielzeit mittels Fallrückzieher auch noch das zehnte Tor. Für das 1:0 der Luzerner sorgte der 18-jährige Andrej Vasovic in der 44. Minute mit einem starken Kopfball. Weitere Treffer verpasste der Teenager in der Schlussphase mit einem Pfostenschuss und einem misslungenen Abschluss aus bester Position nur knapp.

Di Giusto trifft herrlich per Fallrückzieher zum 3:1. Video: SRF

Der FC Lugano, der seit Ende November daheim nicht mehr verloren hatte, fehlte gegen Luzern die Durchschlagskraft und die Präzision. Die beste Phase der Tessiner unmittelbar nach der Pause führte zum 1:1 durch den ersten Treffer von Neuzugang Hannes Delcroix, der in seinem fünften Super-League-Spiel für einige Impulse sorgte.

Lugano - Luzern 1:3 (0:1)

3385 Zuschauer. - SR Kanagasingam.

Tore: 44. Vasovic 0:1. 50. Delcroix (Koutsias) 1:1. 63. Kabwit (Di Giusto) 1:2. 94. Di Giusto (Bajrami) 1:3.

Lugano: Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Delcroix (78. Martim Marques); Zanotti, Grgic (90. Kendouci), Bislimi (78. Pihlström), Cimignani (61. Mahmoud); Steffen; Behrens (46. Mahou), Koutsias.

Luzern: Loretz; Dorn, Freimann (77. Knezevic), Bajrami, Fernandes; Kabwit (84. Ottiger), Owusu (68. Winkler), Abe, Di Giusto; Vasovic, Grbic (78. Villiger).

Bemerkungen: Verwarnungen: 66. Freimann, 85. Villiger, 88. Bajrami, 93. Pihlström.

Vasovic bejubelt seinen 1:0-Führungstreffer in Lugano. Bild: keystone