Auch YB patzt im Titelrennen – Yverdon trotzt dem Leader einen Punkt ab

«Schwieriges Spiel, schwieriges Terrain, luftig. Wir haben versucht, alles hineinzuwerfen, mal dreckig zu spielen und irgendwie ein Tor zu schiessen. Aber es hat heute nicht so sein sollen und so stehen wir mit einem 0:0 da.»

Weil mit Aurèle Amenda und Mohamed Ali Camara neben dem Langzeitverletzten Loris Benito zudem zwei Innenverteidiger gesperrt waren, musste Magnin im Abwehrzentrum ohnehin improvisieren. Winterzugang Anel Husic kam an der Seite von Lustenberger zum ersten Mal für die Young Boys in der Liga zum Einsatz, der 22-jährige Sadin Crnovrsanin in der 43. Minute für Lustenberger zu seinem Super-League-Debüt.

So gesehen konnte YB froh sein, im Fernduell mit Servette zumindest wieder einen Punkt vorne zu liegen. Für Fabian Lustenberger verlief der Nachmittag indes sehr bitter. Der Ende Saison zurücktretende Captain der Young Boys zog sich Ende der ersten Halbzeit ohne gegnerische Einwirkung vermutlich eine Zerrung am hinteren Oberschenkel zu und musste sichtlich niedergeschlagen ausgewechselt werden.

Yverdon seinerseits, das wie YB drei der vier vorangegangenen Ligaspiele verloren hatte, war bei seinen wenigen Offensivszenen gefährlicher. Nach einer halben Stunde zum Beispiel verpasste Christopher Lungoyi ein Zuspiel von Kevin Carlos knapp, und in der 67. Minute war YBs Noah Persson gerade noch einen Tick vor Kevin Carlos am Ball.

Bei schwierigen, weil windigen Verhältnissen trafen die Young Boys im Stade Municipal auf einen überaus defensiv eingestellten Gegner, der den Gästen zwar viel Ballbesitz, aber in der ersten Halbzeit keinen einzigen Schuss aufs Tor und in der zweiten ebenfalls wenig zugestand. Einen Kopfball von Cedric Itten lenkte Paul Bernardoni mit den Fingerspitzen über das Tor, eine Hereingabe von Joël Monteiro setzte Silvère Ganvoula ans Aussennetz. Ebrima Colley traf den Ball im entscheidenden Moment ebenfalls nicht sauber, der wie Ganvoula und Colley eingewechselte Joel Mvuka legte sich den Ball zu weit vor.

Die Young Boys verpassen es, sich an der Spitze der Super League wieder ein kleines Polster zu verschaffen. Der Leader muss sich in Yverdon mit einem 0:0 begnügen. Fabian Lustenberger verletzt sich.

In der Nacht auf Sonntag drehen wir wieder an den Uhren – warum wir das immer noch tun

Düsteres «Spiel»: In New York werden Frauen auf offener Strasse willkürlich geschlagen

Heftige Sturmböen erfassen Sessel in Cervinia (IT) bei Zermatt

Djokovic schnappt sich nächsten Federer-Rekord – der «beste Spieler» ist aber ein anderer

Noch ist Novak Djokovic die Nummer 1 der Welt – bald die älteste der Geschichte. Der Spieler der Stunde ist auf der ATP-Tour aber Jannik Sinner. Der junge, am Sonntag in Miami siegreiche Italiener bringt alles mit, um in den nächsten Jahren prägend zu sein.

Novak Djokovic hat in diesen Tagen auch etwas zu feiern: Seine am Ostermontag begonnene 419. Woche an der Spitze der Weltrangliste wird am nächsten Sonntag mit einer neuen Bestmarke enden. Mit seinen fast 37 Jahren wird der Serbe dann Roger Federer als älteste Nummer 1 der Welt ablösen.