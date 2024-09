Hier sprudelt so viel Thermalwasser wie sonst nirgends in Europa aus der Erde

Warum das Schweizer Eishockey rockt wie noch nie

Die National League steht vor einer weiteren Rekord-Saison und die Aussichten sind auch mittelfristig gut. Vom Boom profitieren in erster Linie die Spieler. In den letzten zehn Jahren hat sich der Durchschnittslohn auf fast 250'000 Franken verdoppelt. Nur in der NHL und in der russischen KHL sind die Saläre noch höher als in der Schweiz.

Keine andere Liga der Welt hat sich in den letzten zehn Jahren sportlich und infrastrukturell so stabil entwickelt wie unsere National League. Der Zuschauerschnitt pro Partie ist letzte Saison von 6762 auf den Allzeitrekord von 7130 pro Partie gestiegen.