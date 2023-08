Die Luzerner schafften mit einem Sieg gegen Djurgarden den Einzug in die 3. Runde der Conference-League-Qualifikation. Bild: keystone

Luzerns Bewährungsprobe in der schottischen Hauptstadt

Am Donnerstag (20.30 Uhr) trifft Luzern im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde der Conference League auswärts auf Hibernian Edinburgh.

Den Schotten missriet am Wochenende vor heimischem Publikum der Auftakt in die neue Saison. Sie unterlagen St. Mirren 2:3, wobei sie bereits nach 17 Minuten mit zwei Toren im Hintertreffen lagen. Zwar kämpften sich die Gastgeber aus der schottischen Hauptstadt nochmals zurück und glichen das Skore aus. Kurz vor dem Ende kassierten sie aber den entscheidenden Gegentreffer.

Gegen den FC St. Gallen setzte es für die Luzerner eine Niederlage ab. Bild: keystone

Auch die Luzerner mussten am Sonntag in der Meisterschaft einen Dämpfer hinnehmen. Bei der 1:2-Niederlage in St. Gallen wehrten sie sich lange erfolgreich. Mit zunehmender Spieldauer ging den Innerschweizern drei Tage nach dem Kraftakt gegen Djurgarden jedoch die Kraft aus.

Duell mit erstem britischem Europacup-Teilnehmer

Nun folgt das Duell zwischen dem vierfachen schottischen Meister und dem Schweizer Meister von 1989. International haben beide Klubs in der jüngeren Vergangenheit keine Stricke zerrissen. Der grösste Erfolg der Luzerner datiert von 1960, als man im Europapokal der Pokalsieger bis in die Viertelfinals vorstiess. Hibernian war der erste britische Klub, der ein Europacup-Spiel bestritt. 1955/56 schafften es die Schotten gleich bis in den Halbfinal.

Die Schotten aus der Hauptstadt starteten mit einer Niederlage in die neue Saison. Bild: www.imago-images.de

Es warten grosse Namen

Das Erreichen der Gruppenphase dürfte für den Gewinner dieses Duells eine Herkulesaufgabe werden. In den Playoffs wartet mit Aston Villa ein wiedererstarkter englischer Traditionsverein mit Spieler wie Philippe Coutinho, dem argentinischen Weltmeister-Goalie Emiliano Martinez oder dem eben erst für 55 Millionen Euro transferierten Franzosen Moussa Diaby.

Erst steht für Hibernian Edinburgh und den FC Luzern aber ein Duell auf Augenhöhe an. (kat/sda)