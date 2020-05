Sport

Fussball

Bayern nach Kimmichs Traumtor souverän – Dortmund nun 7 Punkte zurück



Bild: EPA

Bayern dank Kimmichs Traumtor vor Meistertitel – Dortmund nun 7 Punkte zurück

Ist die lange Zeit so spannende Bundesliga-Saison 2019/20 an einem frühen Dienstagabend entschieden worden? Rekordmeister Bayern München hat beim Verfolger Borussia Dortmund gewonnen und nun sieben Zähler Vorsprung auf den Rest der Liga.

Borussia Dortmund – Bayern München 0:1

Bayern München steuert auf den achten Meistertitel in Folge zu. Der Vorsprung auf den BVB beträgt dank dem Auswärtssieg im Geisterspiel in Dortmund sieben Punkte. Für die Entscheidung sorgte Joshua Kimmich. Kurz vor der Pause bezwang er Roman Bürki mit einem Geniestreich. Der Schweizer Keeper brachte bei Kimmichs Lob zwar noch die Hand an den Ball, konnte diesen aber nicht mehr entscheidend ablenken.

«Wir können nichts anderes machen, als unsere Spiele zu gewinnen und gleichzeitig auf drei Ausrutscher der Bayern in sechs Spielen hoffen», war sich BVB-Captain Mats Hummels im «Sky»-Interview bewusst. Wenn RB Leipzig am Mittwoch Hertha BSC besiegt, sind die Ostdeutschen punktgleich mit den nach wie vor zweitplatzierten Dortmundern.

«Sieben Punkte Rückstand bei sechs Spielen – das wird brutal schwer», weiss auch Borussia-Trainer Lucien Favre. Der Coach, dem in Deutschland fast nonstop ein scharfer Wind entgegenweht, deutete im Interview an, sich nach dieser Saison möglicherweise zurückziehen.

Kimmich: «Für die Dortmunder wird es schwierig, noch dran zu bleiben»

Ein schlechtes Spiel sei es nicht gewesen, betonte Hummels. Beide Teams seien in einer guten Verfassung. «Am Ende hat uns einfach ein kleiner Ticken gefehlt. In der ersten Halbzeit waren wir vor dem Tor vielleicht etwas zu verspielt. Und der letzte Pass kam nicht an, so dass wir zu wenig zum Abschluss kamen.»

Bild: EPA

Mehr Grund zur Freude als Hummels hatte Bayerns Matchwinner. «Ich freue mich extrem über diesen Sieg», sagte Joshua Kimmich. «Jetzt haben wir ein gutes Polster. Für die Dortmunder wird es schwierig, noch dran zu bleiben. Es war sehr, sehr intensiv und hintenraus mussten wir uns die drei Punkte auch erarbeiten.» Kimmich sah eine «relativ ausgeglichene Partie, gerade in der ersten Halbzeit.» Dass man vor leerer Kulisse spielen musste, sei wohl ein Vorteil für Dortmund gewesen, da es sich ohne Druck der vielen Fans etwas ruhiger aufbauen liesse.

Favre: «Wir hätten ein Unentschieden verdient»

«Wir wussten, dass Bürki oft relativ hoch steht. Und in der Situation rechnet ein Torhüter wohl eher mit einem strammen Schuss. Mit etwas Glück ist es aufgegangen. Das war wahrscheinlich der schönste Treffer meiner Karriere», befand Kimmich, während der an ihm vorbeilaufende Thomas Müller bestens gelaunt «Das war ein Golatzo!» zur Kamera rief (ja, Golatzo rief er, nicht Golazo).

Während «Sky»-Experte Lothar Matthäus beim Tor befand, Bürki habe schlecht ausgesehen, wollte sich BVB-Trainer Lucien Favre nicht darüber auslassen. «Alle waren davon überrascht, dass Kimmich so geschossen hat, da muss man ihn dafür loben», sagte der Romand zum einzigen Treffer. Das Spiel seines Teams fand er «sehr gut, vor allem am Anfang. Aber der letzte Pass hat gefehlt. Wir hätten ein Unentschieden verdient.»

Während im Vorfeld mit einem Stürmerduell zwischen Erling Haaland und Robert Lewandowski spekuliert wurde, stand am Schluss keiner der beiden im Fokus. Dafür spielte Bayern-Goalie Manuel Neuer einmal mehr zu null. «Es liegt an uns», sagte Deutschlands Nummer 1 über die Meisterchancen. «Das war ein wichtiger Sieg heute.» (ram)

Die Tabelle

Die Telegramme

Borussia Dortmund - Bayern München 0:1 (0:1)

Tor: 43. Kimmich 0:1. - Bemerkungen: Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz), Reus, Schulz und Zagadou (verletzt). Bayern München ohne Thiago, Coutinho, Süle und Tolisso (alle verletzt). 83. Pfostenschuss Lewandowski. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Die Schweizer in der Bundesliga 2019/2020 Diese 10 Mannschafts-Typen kennst du, leider! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter