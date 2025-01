Die Bayern gewinnen knapp gegen den VfL Wolfsburg. Bild: keystone

Bayern zittert sich zum nächsten Sieg +++ Aufholjagd von Bochum wird belohnt

Bayern München feiert in der Bundesliga den siebten Heimsieg in Folge und bleibt damit nach der 18. Runde sicher an der Tabellenspitze.

Bundesliga

Bayern – Wolfsburg 3:2

Der Erfolg von Bayern München gegen Wolfsburg fiel mit 3:2 knapp aus, obwohl die Gastgeber das Geschehen deutlich dominierten. Der ehemalige Luganesi Mohamed Amoura versuchte sich als Spielverderber. Der Algerier traf Mitte der ersten Halbzeit zum 1:1 und in der Schlussphase mit einem brillanten Aussenrist-Schuss zum 2:3.

Für die Münchner waren Michael Olise (noch vor der Pause zum 2:1) und Leon Goretzka erfolgreich. Der defensive Mittelfeldspieler Goretzka, der beim FC Bayern oft in der Kritik steht, erzielte mit einem schönen Schuss das 1:0 und per Kopf nach Flanke von Olise das 3:1. Der Vorsprung des Leaders auf den ersten Verfolger Leverkusen, der erst später am Samstag gegen Mönchengladbach spielt, beträgt nun sieben Punkte.

Bayern München - Wolfsburg 3:2 (2:1).

75'000 Zuschauer.

Tore: 20. Goretzka 1:0. 24. Amoura 1:1. 39. Olise 2:1. 62. Goretzka 3:1. 88. Amoura 3:2.

Stuttgart – Freiburg 4:0

Der VfB Stuttgart gewinnt gegen Freiburg ohne Probleme mit 4:0. Die Weichen zum Sieg legten die Schwaben bereits in der ersten Halbzeit. Nach 45 Minuten stand es schon 3:0 für die Stuttgarter. Die Schweizer Fabian Rieder und Leonidas Stergiou blieben ohne Einsatz..

Während die ohne Fabian Rieder und Leonidas Stergiou angetretenen Stuttgarter einen 3:0-Pausenvorsprung daheim gegen den SC Freiburg (4:0) problemlos über die Zeit brachten, schaffte Leipzig gleiches in Bochum nicht.

VfB Stuttgart - Freiburg 4:0 (3:0).

60'000 Zuschauer.

Tore: 2. Rouault 1:0. 17. Demirovic 2:0. 45. Woltemade (Penalty) 3:0. 80. Undav 4:0.

Bemerkungen: VfB Stuttgart ohne Stergiou (nicht im Aufgebot) und Rieder (Ersatz). Freiburg ohne Ogbus (verletzt) und Manzambi (Ersatz).

Bochum – Leipzig 3:3

Während die Stuttgarter einen 3:0-Pausenvorsprung daheim problemlos über die Zeit brachten, schaffte Leipzig gleiches in Bochum nicht.

Die Leipziger, die nach 22 Minuten mit 3:0 in Front lagen, verspielten den klaren Vorsprung nach der Pause innerhalb von etwas mehr als 15 Minuten. Das Schlusslicht Bochum bestätigte die klare Aufwärtstendenz unter Trainer Dieter Hecking. Der statistisch zweitschlechteste Angriff der Liga traf durch den von der AS Monaco ausgeliehenen Niederländer Myron Boadu dreimal.

Bochum - Leipzig 3:3 (0:3).

24'158 Zuschauer.

Tore: 10. Orbán 0:1. 13. Nusa 0:2. 21. Baumgartner 0:3. 48. Boadu 1:3. 56. Boadu 2:3. 61. Boadu (Penalty) 3:3.

Bemerkungen: Bochum ohne Loosli (nicht im Aufgebot).

Heidenheim St. Pauli 0:2

Nach zuletzt vier Punkten in zwei Spielen, gibt es für den FC Heidenheim einen Rückschlag. Im Heimspiel gegen St.Pauli verlieren die Heidenheimer mit 2:0. Johannes Eggestein und Morgan Guilavogui erzielten die beiden Treffer für den Aufsteiger.

Heidenheim - St. Pauli 0:2 (0:1).

15'000 Zuschauer.

Tore: 25. Eggestein (Penalty) 0:1. 92. Guilavogui 0:2.

Holstein Kiel – Hoffenheim 1:3

Auch die TSG Hoffenheim verschafft sich im Abstiegskampf ein wenig Luft. Im Auswärtsspiel in Kiel setzen sich die Hoffenheimer mit 3:1 durch und haben nun drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Holstein Kiel - Hoffenheim 1:3 (0:2).

13'923 Zuschauer.

Tore: 26. Hlozek 0:1. 45. Kramaric 0:2. 56. Hlozek 0:3. 84. Kelati 1:3. (riz/sda)

Premier League

Newcastle – Bournemouth 1:4

Für Fabian Schär endet mit Newcastle United eine Serie von neun Siegen. In der 22. Runde der Premier League verliert der Schweizer Verteidiger mit seinem Team daheim gegen Bournemouth mit 1:4.

Justin Kluivert war der überragende Spieler im St. James' Park. Der Sohn des 79-fachen niederländischen Nationalspielers Patrick Kluivert erzielte die ersten drei Tore von Bournemouth und gab zum 4:1 den letzten Pass. Fabian Schär kam für Newcastle erst nach der Pause, als es 1:2 stand, ins Spiel. Der Innenverteidiger musste zuletzt krankheitsbedingt pausieren.

Der Sieg der Gäste war auch in dieser Höhe verdient. Bournemouth spielt unter dem baskischen Trainer Andoni Iraola so erfolgreich wie noch nie in seiner Vereinsgeschichte und befindet sich auf Kurs Richtung erstmalige Europacup-Qualifikation. Zehnmal in Folge hat das Team aus der Touristendestination an der Südküste Englands nicht mehr verloren und in dieser Phase unter anderem Manchester United auswärts 3:0 geschlagen.

Serie A

La Liga