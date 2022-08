So sieht das Nati-Trikot für die WM in Katar aus – wie gefällt es dir?

Finde ich nicht so schön.

Gefällt mir gut. Finde ich nicht so schön. Ist mir egal.

Wie gefällt dir das neue Nati-Shirt? Teile uns deine Meinung in der Kommentarspalte mit. (abu)

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) veröffentlichte erstmalig offizielle Bilder des neuen Puma-Shirts in den sozialen Medien. Besonders ins Auge sticht das rote Kästchen-Design mit der Nummer auf der Brust der Spieler.

Schon seit einigen Tagen geistert ein Bild im Internet herum, wie das neue Auswärtstrikot der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Katar angeblich aussehen soll. Nun ist klar: Der Leak ist bestätigt.

So sieht das Auswärtstrikot der Nati für die WM in Katar aus – wie gefällt es dir?

Das Spiel um den Befreiungsschlag geht deutlich an den FC Basel. Das Team von Alex Frei gewinnt das Duell beim Schweizer Meister Zürich dank drei Toren in der zweiten Halbzeit mit 4:2.

In der ersten Halbzeit verlief der Match ausgeglichen. Beide Mannschaften, die aus einer erfolgreichen Europacup-Woche kamen, trafen einmal nach einem Standard. Der FC Basel durch Andi Zeqiri zum 1:0, der FCZ fünf Minuten vor der Pause durch Mirlind Kryeziu zum 1:1. Danach war es aber vorbei mit den Gemeinsamkeiten an diesem Sonntagnachmittag: Am Ende konnte der FCB aufatmen und mit Zuversicht auf die kommenden Wochen schauen; für den FCZ wird die Lage mit zwei Punkten aus sechs Spielen immer heikler.