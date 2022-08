Hitze, Brände, Trockenheit: Der europäische Sommer in 15 Bildern

Der Sommer in Europa neigt sich langsam dem Ende zu. Die hohen Temperaturen bleiben aber vielerorts. Was die Hitze in den Ländern für Folgen hatte, zeigen die folgenden 15 Bilder.

Waldbrände in ganz Europa

Noch ist die Brandsaison nicht vorbei. Die hohen Temperaturen an vielen Orten Europas heizen die Feuer weiter an.

Rund 730'000 Hektar Land sind seit Januar europaweit verbrannt. Ein absoluter Höchstwert. Noch nie verzeichnete das Europäisches Waldbrand-Informationssystems (EFFIS) mehr kumulativ verbrannte Flächen.

Die Brände wüten überall. Mitte Juli war die spanische Insel Teneriffa betroffen. Acht Tage lang kämpften Feuerwehrleute, Forstbrigade und die Luftunterstützung gegen die Flammen an.

Aus der Luft wird versucht, den Waldbrand in Teneriffa, Spanien, zu löschen. Bild: keystone

2'000 Hektaren Wald wurden durch das Feuer in Teneriffa verbrannt. Bild: keystone

Die historische Dürre setzte auch dem Südwesten von Frankreich zu. Besonders betroffen war die Region Gironde. Mehr als Tausend Feuerwehrleute kämpften im Juli mit Löschflugzeugen gegen die Brände. Rund um Bordeaux mussten 6000 Camper evakuiert werden. Eine Fläche von mehr als 11'000 Fussballfeldern wurde vom Feuer zerstört.

Zwei Feuerwehrmänner kämpfen gegen einen Waldbrand in La Test-de-Buch im Südwesten von Frankreich. Bild: keystone

Bis Mitte August loderten die Flammen weiter. Das zeigt das folgende Bild. Ein Flugzeug kämpfte am 10. August mit Löschmittel gegen wiederaufkommende Flammen.

Ein Löschflugzeug fliegt über die Region Gironde in Frankreich. Bild: keystone

Auch das Festland von Spanien verzeichnete einige Waldbrände. Das folgende Bild zeigt ein verkohltes Verkehrsschild in der Nähe von Altura im Osten von Spanien.

Bis Anfang August wurden im Mittelmeerland 43 grosse Waldbrände mit einer Fläche von mindestens 500 Hektar registriert.

In Altura, im Osten Spaniens, wurde sogar das Verkehrsschild von einem Waldbrand in Mitleidenschaft gezogen. Bild: keystone

In Spanien wurden auch viele Gebäude beschädigt oder gar ganz zerstört. Zwei Bewohner aus Bejas in der Nähe von Valencia schauen sich an, was noch übrig blieb. Bild: keystone

Neben der Infrastruktur fallen den Flammen auch immer wieder Tiere zum Opfer.

Der Schädel einer Ziege in San Martin de Tabara im Nordwesten von Spanien. Bild: keystone

Quallenschwarm in Israel

Viele Tiere leiden unter den Folgen der Hitze. Nicht so die Quallen. Für sie bilden warme Gewässer beste Voraussetzungen, um sich fortzupflanzen. Und sie finden mehr Nahrung in Form von Plankton.

Doch es sind nicht nur die warmen Gewässer, die dazu führen, dass sich die Nesseltiere explosionsartig vermehren. Es fehlt auch an natürlichen Feinden. Wegen der Überfischung der Meere verschwinden immer mehr Thun- und Schwertfische – und damit auch die natürlichen Feinde der Qualle.

Dieses Zusammenspiel führte dazu, dass sich in der Nähe der israelischen Küstenstadt Haifa Abertausende von Quallen ansammelten. Die israelische Natur- und Parkbehörde filmte das Spektakel von oben und teilte es auf den sozialen Medien, wo es – wenig überraschend – um die Welt ging.

Video: watson

Dürre und ausgetrocknete Flüsse

Ein trockener Winter und Frühling sowie die hohen Temperaturen in ganz Europa brachten viele Gewässer ans Limit.

Der Pegel des Staudamms von Villerest an der Loire in Frankreich ist auf dem niedrigsten Stand seit den 80er Jahren. «Diese Trockenheit ist die schlimmste, die in unserem Land jemals verzeichnet wurde», so scharf formuliert es Frankreichs Premier­ministerin Élisabeth Borne. Wie schlimm es steht, sieht man auch der Loire an.

Eigentlich ist die Loire der grösste Strom, der in den Atlantik mündet. Doch von diesem Glanz ist aktuell fast nichts mehr übrig.

Die Loire in Villerest, Frankreich. Bild: imago

Am Mäuseturm in Bingen erreicht der Rhein Mitte August einen neuen Tiefstand. Bleiben die Niederschläge weiterhin aus, könnte die Binnenschifffahrt zum Erliegen kommen.

Der Rhein in Bingen, Deutschland Bild: keystone

In Köln macht der niedrige Pegel des Rheins der Deutschen Industrie Sorgen. Immer mehr Schiffe können die Wasserstrasse nicht mehr befahren.

Blick auf Köln und den Rhein. Bild: keystone

Ebenfalls prekär sieht es in Italien aus: Auf mehr als 650 Kilometern schlängelt sich der Po aus den Alpen bis an die Adria-Küste, wo er südlich von Venedig ins Mittelmeer mündet. Doch in den Wintermonaten gab es in den Bergen kaum Schnee. Darauf folgte ein viel zu trockener Frühling und Sommer. In der lombardischen Lomellina hat es während mehreren Monaten nicht mehr richtig geregnet.

Der Po in der Nähe von Turin, Italien Bild: keystone

Die anhaltende Hitze verschärft die Situation. Auf einigen Abschnitten des Flusses ist inzwischen fast alles Wasser verdunstet. Seit Anfang Juli gilt in fünf Regionen des Landes der Wassernotstand. Alle grenzen an den Po.

An der nahe gelegenen Messstation in Pontelagoscuro, kurz bevor der Fluss ins Mittelmeer mündet, plätschern nur noch 114 Kubikmeter pro Sekunde vorbei. Das entspricht weniger als einem Zehntel der Wassermenge, die hier im Hochsommer normal wären.

Der Po, in der Nähe von Parma, Italien Bild: keystone

Auch in der Schweiz haben viele Seen und Flüsse einen historischen Tiefstand erreicht. So auch der Grenzsee Lac des Brenets, der zwischen dem Kanton Neuenburg und Frankreich liegt.

Bereits Mitte Juli wurde die Schifffahrt eingestellt. Der Wasserpegel ist in nur einem Monat über sechs Meter gesunken.

Der Lac des Brenets in der Schweiz. Bild: keystone

Ebenfalls noch nie so wenig Wasser wie heuer führt der Untersee (Bodensee). Seit Messbeginn im Jahr 1886 war der Pegel im August noch nie so niedrig.

Noch nie war der Pegelstand am Untersee so niedrig. Der Schiffssteg Mannenbach steht kaum mehr im Wasser. bild: watson

