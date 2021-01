Sport

Fussball

Premier League: Lucas Piazon verlässt Chelsea nach 3 Spielen in 9 Jahren



«Klub-Legende» Lucas Piazon verlässt Chelsea nach 9 Jahren – er hat ganze 3 Spiele gemacht

Lucas Piazon verlässt den FC Chelsea ablösefrei und zieht weiter nach Portugal zum SC Braga. Ein Wechsel der vermeldenswert ist, weil Piazon bis gestern der dienstälteste Chelsea-Profi war.

Good luck, Lucas! 👊 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 14, 2021

2011 wechselte der Brasilianer mit gerade mal 17 Jahren für 7,5 Millionen Euro von der U20 des FC Sao Paulo zum FC Chelsea. Nachdem er in den Nachwuchsteams der Londoner eingesetzt wurde, kam er zu zwei Einsätzen für die erste Mannschaft im League Cup und am 23. Dezember 2012 zu seinem Debüt in der Premier League. Beim 8:0 gegen Aston Villa wurde er nach 74 Minuten eingewechselt und verschoss in der 90. Minute einen Elfmeter.

Es war nicht nur Piazons erster, sondern auch sein letzter Einsatz für Chelsea in der Premier League. Was nun folgte, war eine Leih-Odyssee.

16. Januar 2013: Leihe für ein halbes Jahr an den FC Malaga

Leihe für ein halbes Jahr an den FC Malaga 9. August 2013: Leihe für ein Jahr an Vitesse Arnheim

Leihe für ein Jahr an Vitesse Arnheim 24. Juli 2014: Leihe für ein Jahr an Eintracht Frankfurt

Leihe für ein Jahr an Eintracht Frankfurt 31. August 2015: Leihe für ein Jahr an den FC Reading

Leihe für ein Jahr an den FC Reading 31. August 2016: Leihe für zwei Jahre an den FC Fulham

Leihe für zwei Jahre an den FC Fulham 31. Januar 2019: Leihe für ein halbes Jahr an Chievo Verona

Leihe für ein halbes Jahr an Chievo Verona 2. September 2019: Leihe für 1,5 Jahre an Rio Ave

Bild: EPA/dpa

Nach über 9 Jahren, in denen Piazon beim FC Chelsea unter Vertrag stand, bleiben 3 Partien für die erste Mannschaft und 16 Premier-League-Minuten. Nun versucht der mittlerweile 26-jährige Piazon sein Glück beim SC Braga in Portugal.

Leihgeschäfte sind beim FC Chelsea keine Seltenheit. In dieser Saison sind 17 Spieler verliehen, darunter bekannte Namen wie Tiemoué Bakayoko, Ruben Loftus-Cheek, Ross Barkley oder Michy Batshuayi. Auch in den Jahren davor waren es ähnlich viele Spieler, welche die Blues leihweise an andere Klubs abgegeben haben.

(zap)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Mario World» meets the Premier League Ein wahrer Kommentator eskaliert auch ohne Fussball Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter