Sport

Fussball

Bundesliga: Bayern revanchieren sich an Hoffenheim – auch BVB gewinnt



Bild: keystone

Bayern revanchieren sich an Hoffenheim – auch Dortmund gewinnt

Borussia Dortmund zeigt Aufwärtstendenz. Nach drei sieglosen Spielen dreht der BVB in der 19. Bundesliga-Runde gegen Augsburg die Partie zum 3:1 und stösst auf den 5. Platz vor.

An der Spitze der Tabelle machten die Bayern derweil auf zwei Teams aus der weiteren Verfolgergruppe Punkte gut. Da sich Urs Fischers Union Berlin und die mit Schweizern gespickte Borussia aus Mönchengladbach mit einem 1:1 trennten, stiessen andere Teams vor.

Mönchengladbach fiel zugunsten von Eintracht Frankfurt (3:1-Sieg über Hertha) und des BVB auf den 7. Platz zurück.

Bayern – Hoffenheim 4:1

Titelverteidiger Bayern München liegt nach einem souveränen 4:1-Sieg über Hoffenheim bei einem Spiel mehr zehn Punkte vor dem ersten Verfolger Leipzig. Für die Bayern trafen Jérôme Boateng, Thomas Müller, Robert Lewandowski und Serge Gnabry. Andrej Kramaric konnte für Hoffenheim zwischenzeitlich zum 1:2 verkürzen. Noch im Hinspiel gewann Hoffenheim gegen die Bayern – mit dem gleichen Resultat.

Bayern München - Hoffenheim 4:1 (2:1)

Tore: 32. Boateng 1:0. 43. Müller 2:0. 44. Kramaric 2:1. 57. Lewandowski 3:1. 64. Gnabry 4:1.

Dortmund – Augsburg 3:1

Die Partie begann für den BVB und den Schweizer Marwin Hitz, der im Tor der Dortmunder für den an der Schulter verletzten Roman Bürki nachrückte, mit einem nächsten Rückschlag. Die Gäste aus Augsburg gingen mit ihrer ersten Offensivaktion in der 10. Minute durch André Hahn in Führung. Wieder einmal zeigte sich die Dortmunder Abwehr um den Schweizer Internationalen Manuel Akanji nicht auf der Höhe. Hahn hatte nach einer Flanke von Florian Niederlechner alle Zeit der Welt, den Ball unhaltbar für Hitz im Tor zu platzieren.

Auf den Rückstand reagierte Dortmund allerdings mit grosser und zuletzt vermisster Klasse. Gegen die nun noch defensiver spielenden Bayern verloren sie auch nach einem von Erling Haaland verschossenen Handspenalty (21.) nicht die Ruhe, fanden Lösungen und kreierten viele Chancen. Fünf Minuten nach dem verpassten 1:1 durch Haaland holte der Däne Thomas Delaney nach einem Freistoss von Marco Reus Verpasstes nach. Von Augsburg, bei dem ab der 65. Minute Ruben Vargas auf dem Platz stand, kam in der Folge nichts mehr. Jadon Sancho (63.) und ein Eigentor von Felix Uduokhai (75.) führten zum verdienten 3:1.

Borussia Dortmund - Augsburg 3:1 (1:1)

Tore: 10. Hahn 0:1. 26. Delaney 1:1. 63. Sancho 2:1. 76. Uduokhai (Eigentor) 3:1.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Hitz und Akanji, ohne Bürki (verletzt). Augsburg mit Vargas (ab 65.). 21. Haaland (Dortmund) schiesst Handspenalty an die Latte.

Bremen – Schalke 1:1

Eine Viertelstunde fehlte Schalke 04, dem zweiten Team aus dem Ruhrgebiet, zum dringend benötigten Befreiungsschlag bei Werder Bremen. Die Mannschaft des Zürchers Christian Gross war in der 38. Minute durch Oscar Mascarell verdient in Führung gegangen, musste zum Schluss aber sogar über das 1:1 froh sein.

Beim Comeback von Klaas-Jan Huntelaar, der niederländische Routinier kam ab der 80. Minute zum Einsatz, verhinderte der VAR in der 94. und letzten Spielminute die Schalker Niederlage wegen eines Offsides. Der Rückstand auf den Barrage-Platz beläuft sich für das Schlusslicht noch immer auf sieben Punkte.

Werder Bremen - Schalke 04 1:1 (0:1)

Tore: 38. Mascarell 0:1. 77. Mohwald 1:1.

Union Berlin – Gladbach 1:1

Der Schweizer Trainer gegen die Schweizer Spieler hiess es in Berlin. Urs Fischers Union ging gegen Borussia Mönchengladbach mit Yann Sommer, Nico Elvedi und Denis Zakaria mit 1:0 in Führung. Nach knapp einer Stunde kam Gladbach durch Alassane Plea zum Ausgleich, mehr lag allerdings nicht drin.

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0)

Tore: 31. Knoche 1:0. 59. Plea 1:1. -

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Zakaria, ohne Embolo (Ersatz) und Lang (nicht im Aufgebot).

Frankfurt – Hertha 3:1

Eintracht Frankfurt kann sich einmal mehr auf seinen Torschützen André Silva verlassen. Der Portugiese erzielte beim 3:1-Sieg gegen Hertha BSC seine Saisontore 15 und 16. Das entscheidende 2:1 gelangt Innenverteidiger Martin Hinteregger in der 85. Minute.

Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin 3:1 (0:0)

Tore: 66. Piatek 0:1. 68. Silva 1:1. 85. Hinteregger 2:1. 95. Silva (Foulpenalty) 3:1. -

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow, ohne Zuber (Ersatz).

Die Tabelle

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Alle Schweizer Trainer in der Bundesliga Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter