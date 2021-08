Liverpool und Chelsea teilen die Punkte – Xhaka sieht bei Arsenal-Kanterniederlage Rot

Ohne Zwang, ohne Anreize: Wie Spanien die Corona-Explosion weggeimpft hat

Die Infektionszahlen in Spanien sinken wieder. Das ist vor allem ein Erfolg der ungebremst erfolgreichen Impfkampagne. Was macht das Land anders?

Es herrscht wieder Partystimmung in Katalonien. Im Urlaubsort Sitges sitzen am vergangenen Wochenende zahlreiche Menschen am Strand, beobachten das Feuerwerk des traditionellen Kirchenfestes der Stadt. Auch im nahegelegenen Barcelona zieht das traditionelle Fest des Viertels Gracia vor allem viele Jüngere auf die Strassen. Die Bilder zeugen von ausgelassener Freude, kurz zuvor hatte ein Gericht die nächtliche Ausgangssperre in weiten Teilen der Region gekippt. Kontaktbeschränkungen gelten …