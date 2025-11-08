Obwohl Harry Kane spät noch traf, verliess Bayern München das Feld erstmals in dieser Saison nicht als Sieger. Bild: keystone

Bayerns Rekordserie endet trotz Diaz-Traumtor – auch BVB patzt in Hamburg

Union Berlin – Bayern München 2:2

Die Serie von Bayern München mit 16 Siegen zum Saisonstart – der längsten solchen im europäischen Fussball – ist zu Ende. Der deutsche Rekordmeister kommt im 10. Bundesliga-Spiel der Saison bei Union Berlin nicht über ein 2:2 hinaus. Die Gastgeber waren von Beginn an aufmüpfig und warfen dem haushohen Favoriten alles entgegen.

Ein erstes Tor von Ilyas Ansah wurde vom VAR wegen einer Abseitsstellung aberkannt, in der 27. Minute gab es an Danilho Doekhis Führungstreffer aber nichts auszusetzen. Bayern-Goalie Manuel Neuer liess den Schuss des Innenverteidigers nach einem Eckball durchrutschen. Gut zehn Minuten später gelang Bayern dank eines Traumtors von Luis Diaz aus spitzem Winkel der Ausgleich, konnte aber nicht nachlegen.

Dafür zeigte Union Berlin in der Schlussphase noch einmal eine Reaktion. Erneut wurden die Eisernen nach einer Standardsituation gefährlich. Und wieder war es Doekhi, der nach dem Freistoss aus dem Halbfeld im Getümmel die Übersicht bewahrte und den Ball in der 83. Minute im Tor unterbrachte. Noch war aber noch Zeit auf der Uhr und diese nutzte Bayern Münchens Goalgetter Harry Kane für den Ausgleich.

Weil die Verfolger beide patzten, konnte der Leader seinen Vorsprung gar noch ausbauen. Neu steht Bayern München fünf Punkte vor Leipzig an der Tabellenspitze.

Hamburg – Dortmund 1:1

Auch der BVB liess Punkte liegen. Weil Ransford Königsdörffer in der 97. Minute per Kopf traf, endete die Partie zwischen dem Hamburger SV und Borussia Dortmund 1:1. Wie schon zum Saisonauftakt in St. Pauli kassierte der BVB in Hamburg also wieder einen späten Ausgleich. So verpasste Nati-Goalie Gregor Kobel sein siebtes Spiel zu null im zehnten Ligaspiel der Saison also nur knapp. Zuvor hatte der 22-jährige Carney Chukwuemeka, der auch sonst der auffälligste Mann auf dem Feld war, für Dortmunds Führung gesorgt.

Leverkusen – Heidenheim 6:0

An der Bundesliga-Tauglichkeit vom diesjährigen Heidenheim-Kader entstehen immer grössere Zweifel. Zu keinem Zeitpunkt hatte das Schlusslicht in Leverkusen eine Chance und unterlag am Ende 0:6. Bereits nach 27 Minuten führten die Gastgeber mit vier Treffern, darunter ein Doppelpack von Patrik Schick. Kurz vor und kurz nach der Pause erhöhte das 19-jährige Talent Ibrahim Maza, bevor Leverkusen den Fuss vom Gas nahm.

Hoffenheim – Leipzig 3:1

Mit Leipzig patzte auch der Tabellenzweite. Obwohl die Sachsen dank des Treffers von Yan Diomande in der 9. Minute noch hervorragend ins Spiel gestartet waren, lagen sie bereits zur Pause 1:2 zurück. Hoffenheims Albian Hajdari, welcher der Nati vor einigen Monaten den Rücken gekehrt hat, hatte für den Ausgleich gesorgt, bevor Tim Lemperle die Wende perfekt machte. In der 79. Minute sorgte Grischa Prömel dann für den 3:1-Endstand.

Trotz Niederlage in Hoffenheim bleibt Leipzig erster Bayern-Verfolger. Bild: www.imago-images.de