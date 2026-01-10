bedeckt, etwas Schnee
Odermatt siegt: Schweiz führt erstmals in Nationenwertung vor Österreich

epa12640632 Winner Marco Odermatt of Switzerland celebrate with the Swiss team after competing the the men&#039;s Giant Slalom race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in Adelboden, Switzerland, 1 ...
Bester Fahrer, bestes Team: Odermatt und die Schweiz sind vorne.Bild: keystone

Dank Odis Triumph führt die Schweiz erstmals in diesem Winter in der Nationenwertung

Noch Mitte Dezember schien Österreich in der Nationenwertung des Ski-Weltcups hoffnungslos enteilt. Nun führt die Schweiz erstmals wieder.
10.01.2026, 16:0410.01.2026, 16:04

Unglaubliche 32 Mal hintereinander hatte sich Österreich von 1988 bis 2019 die Nationenwertung des Ski-Weltcups gekrallt, ehe die Schweiz zurückschlagen konnte. 2022 schafften die ÖSV-Stars nochmals ein Intermezzo, die letzten drei Saisons war aber die Schweiz die unangefochtene Nummer 1.

Tief in unserem Herzen wollen wir immer nur eines: Die Österreicher in Skirennen schlagen

Doch der Thron geriet in diesem Winter zwischenzeitlich ins Wackeln. Mitte Dezember, zumal nach den verletzungsbedingten Ausfällen der Leistungsträgerinnen Lara Gut-Behrami, Corinne Suter und Michelle Gisin, musste man sich arge Sorgen um die Schweizer Vormachtstellung machen.

Nach der ersten Frauen-Abfahrt in St. Moritz am 12. Dezember lag Österreich in der Nationenwertung vorne. Happige 637 Punkte betrug der Vorsprung auf die Schweiz.

Schon am folgenden Tag schlugen die Schweizer Männer aber mit dem Dreifachsieg von Loïc Meillard, Luca Aerni und Marco Odermatt in Val d'Isère zurück. Seither sind die Swiss-Ski-Asse den Österreichern immer näher gekommen, und nach den erfolgreichen Rennen am Samstag in Adelboden und Zauchensee haben sie die Führung erstmals in dieser Saison übernommen – und dies recht deutlich. Aktuell liegt die Schweiz 166 Punkte vor Österreich.

Bei den Frauen weisen die ÖSV-Athletinnen deutlich mehr Zähler auf als die Schweizerinnen, Erste sind sie allerdings auch da nicht. Das Ranking wird von den Amerikanerinnen um die Superstars Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn angeführt, die Schweiz belegt den 3. Platz. (ram/sda)

So viele Weltcupsiege fehlen Odermatt noch zu Hirscher und Co.
Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt
1 / 50
Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt
Am 8. Oktober 1997 wird Marco Odermatt in Stans NW geboren. Zwei Jahre und zwei Monate später steht Klein-Marco erstmals auf Skiern.
quelle: marco odermatt / marco odermatt
