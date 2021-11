Wesley schiesst Sion gegen St.Gallen zum Sieg +++ Lugano gewinnt zum vierten Mal in Serie

Sion – St.Gallen 3:1

Sion schlägt St. Gallen 3:1 und schliesst im Tabellenmittelfeld zu den Grasshoppers auf. Das St. Galler Zwischenhoch scheint derweil vorbei.

St.Gallen bleibt in Sion nur die Enttäuschung. Bild: keystone

Die St. Galler starteten so, wie sie meist in eine Partie starten. Druckvoll und offensiv. Und als Lukas Görtler mit einem dynamischen Vorstoss in den Strafraum der Sittener eindrang, waren die Bemühungen der Ostschweizer auch von Erfolg gekrönt. Der Deutsche legte auf für Elie Youan, der Kevin Fickentscher für sein fünftes Saisontor bezwang. Sion konzentrierte sich derweil auf Konter. Eine Taktik, die aufgehen sollte.

In der 39. Minute lancierte Anto Grgic mit einem Steilpass Filip Stoijlkovic und hebelte dadurch die gesamte St. Galler Hintermannschaft aus. Der 21-jährige Stürmer liess den Gegenspieler stehen und bezwang Lawrence Ati-Zigi mit einem harten Flachschuss. Die zweite Halbzeit begann ausgeglichen, ein Wechsel brachte das St.Galler Kollektiv aber aus der Balance.

Nachdem Trainer Peter Zeidler seinen Captain Görtler nach genau einer Stunde vom Feld genommen hatte, wirkte der FCSG deutlich schlechter organisiert, und die Walliser wussten die Räume auszunutzen. Nur zwei Minuten später enteilte Itaitinga auf dem Flügel und bediente Wesley in der Mitte, der Sion in Führung schoss. Und der Brasilianer doppelte nur wenig später nach, als die St.Galler Abwehr wiederum zu weit aufgerückt war. In der Folge verwaltete Sion den Vorsprung problemlos, und als Euclides Cabral in der 86. Minute zum zweiten Mal verwarnt wurde, waren die St. Galler Aufholbemühungen endgültig gestoppt.

Sion feiert damit den zweiten Heimsieg unter Paolo Tramezzani. Die St. Galler laufen derweil nach der zweiten Niederlage in Folge Gefahr, trotz der beiden Erfolge gegen YB und Basel zuvor wieder in den Abstiegskampf zu geraten.

Wesleys jubelt nach seinem Tor zum 2:1. Bild: keystone

Sion - St. Gallen 3:1 (1:1)

5800 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tore: 23. Youan (Görtler) 0:1. 39. Stojilkovic (Grgic) 1:1. 62. Wesley (Itaitinga) 2:1. 64. Wesley (Baltazar) 3:1.

Sion: Fickentscher; Cavaré, Bamert, Ndoye (46. Theler), Cipriano; Zuffi; Tosetti (58. Itaitinga), Baltazar, Grgic, Wesley (81. Kabashi); Stojilkovic (88. Berdayes).

St. Gallen: Zigi; Cabral, Nuhu (68. Guillemenot), Stillhart, Traorè; Görtler (60. Staubli), Fazliji, Sutter (68. Münst); Ruiz (88. Witzig); Duah (68. Diarrassouba), Youan.

Bemerkungen: Sion ohne Hoarau, Schmied, Araz, Iapichino und Doldur. St. Gallen ohne Kempter, Kräuchi und Lüchinger (alle verletzt). 86. Gelb-Rote Karte gegen Cabral (wiederholtes Foul). Verwarnungen: 15. Baltazar (Foul). 74. Cabral (Foul). 79. Cipriano (Reklamieren). 94. Fazliji (Foul).

Grasshoppers – Lugano 0:1

Lugano bleibt das Team der Stunde in der Super League. Die Tessiner gewinnen bei den Grasshoppers 1:0 und festigen mit dem vierten Sieg in Folge ihren Platz in der Spitzengruppe.

Es ist eine Partie, nach der der Aufsteiger GC den Konjunktiv bemühen kann. Hätte Dominik Schmid nach sechs Minuten alleine vor Amir Saipi seine Chance genutzt, oder hätte der Lugano-Goalie vor der Pause seine Fingerspitzen nicht noch an den Kopfball von Kaly Sène gebracht, hätten die Zürcher gegen Lugano vielleicht Punkte einfahren können.

Da aber bei den beiden besten Offensivaktionen der Equipe Giorgio Continis der U-21-Nationaltorhüter im Tor der Tessiner mirakulös abwehrte, blieben die Grasshoppers ohne Erfolgserlebnis.

Goalie Amir Saipi und Fabio Daprela stoppen auch Ermir Lenjani. Bild: keystone

Die Luganesi agierten derweil in der zweiten Halbzeit mit dem Selbstvertrauen einer Mannschaft, welche die letzten drei Partien gewonnen hat. Der eingewechselte Olivier Custodio traf nach zehn Minuten die Latte, und wenig später prüfte er GC-Goalie André Moreira. GC kam in dieser Phase nur noch wenig vor das gegnerische Tor und liess sich von der Mannschaft von Mattia Croci-Torti immer mehr zurückdrängen.

«Es war ein biederer Match. Da gibt es nicht viel schönzureden.» Giorgio Contini srf

Bis die Passivität der Zürcher schliesslich bestraft wurde. In der 79. Minute nahm Numa Lavanchy nach einem Steilpass von Jonathan Sabbatini Mass, Custodio verwertete den Abpraller von der Latte zu seinem ersten Saisontor.

Der einzige Treffer des Abends im Video. Video: SRF

Dank des vierten Sieges in Folge schliessen die Luganesi punktemässig zum FC Basel auf, GC muss derweil zum zweiten Mal in Serie als Verlierer vom Platz. (dab/sda)

Giorgio Contini erklärt die Niederlage gegen Lugano. Video: SRF

Grasshoppers - Lugano 0:1 (0:0)

3044 Zuschauer. -SR Fähndrich. -

Tor: 79. Custodio (Lavanchy) 0:1.

Grasshoppers: Moreira; Arigoni (86. Demhasaj), Gomes, Loosli; Schmid (77. Bolla), Diani (46. Herc), Kawabe (77. Santos), Lenjani; Pusic (86. Campana); Sène, Bonatini.

Lugano: Saipi; Daprelà, Maric, Ziegler; Lavanchy, Sabbatini, Lovric (78. Guidotti), Facchinetti; Amoura (52. Custodio); Bottani (78. Abubakar), Celar (87. Hajrizi).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Cvetkovic, Morandi und Nadjack, Lugano ohne Osigwe, Alexander Muci und Mahmoud (alle verletzt). 39. Pfostenkopfball Sène. 56. Lattenschuss Custodio. Verwarnungen: 44. Diani (Foul). 81. Sène (Foul). 87. Celar (Unsportlichkeit). 94. Loosli (Foul).