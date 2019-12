All 6 contenders of the #FIFAClubWorldCup Qatar 2019 – Liverpool, Flamengo, Monterrey, Esperance Sportive de Tunis, Al Hilal, Hienghene Sport and host country’s Al Sadd – have name their 23-man squads for the championship.#ClubWC @KHK @benbloomsport https://t.co/YoAr3jYLJa pic.twitter.com/GM5yaZReUA