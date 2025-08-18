sonnig14°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Xhaka-Trainer schwärmt, Embolo-Trainer will ihn nicht mehr haben

epa11405445 Switzerland&#039;s head coach Murat Yakin, front, talks to his players Breel Embolo, left, and Granit Xhaka during a training session of the national team in Stuttgart, Germany, 12 June 20 ...
Embolo und Xhaka stehen in ihren Klubs vor unterschiedlichen Situationen.Bild: keystone

Xhaka-Trainer schwärmt, Embolo-Trainer will ihn nicht mehr haben

Statistisch ist der Abstieg von Premier-League-Rückkehrer Sunderland vorprogrammiert – dank Granit Xhaka soll das verhindert werden. Der Nati-Captain ist zuverlässig wie ein Uhrwerk, bei Kollege Breel Embolo stockt es derweil wieder einmal.
18.08.2025, 07:1218.08.2025, 07:12
Sebastian Wendel / ch media
Mehr «Sport»

Gleich zwei Saisons in Folge sind alle drei Premier-League-Aufsteiger direkt wieder abgestiegen. Diese vernichtende Statistik ist der Grund, dass sich viele verwundert die Augen gerieben haben über Granit Xhakas Wechsel vom Champions-League-Teilnehmer Leverkusen zum Premier-League-Neuling FC Sunderland – und warum der Schweizer Nati-Captain das bevorstehende Karrierekapitel im Nordosten Englands als «grösste Herausforderung meiner Karriere» bezeichnet.

Am Samstag begann das Abenteuer mit dem ersten Ligaspiel gegen West Ham United. Und ganz offensichtlich greift in Sunderland der Xhaka-Effekt bereits. Der verspricht, dass Xhakas Anwesenheit ein Team besser macht – so wie in der Saison 2023/24, in der Xhaka nach seiner Ankunft Bayer Leverkusen zum ersten Meistertitel der Geschichte führte. Oder anders gesagt: Ohne Xhaka würde Bayer immer noch als «Vizekusen» verspottet werden.

Sunderland&#039;s Granit Xhaka, centre, celebrates with teammates after the English Premier League soccer match between AFC Sunderland and West Ham United in Sunderland, England, Saturday, Aug. 16, 20 ...
Granit Xhaka (Mitte) ist das Herzstück der Mission «Ligaerhalt» vom FC Sunderland.Bild: keystone

Zurück nach Sunderland, wo die Fans am Samstagabend nach Spielschluss feiern, als hätten ihre Lieblinge die Champions League gewonnen. 3:0 Heimsieg. Und obwohl Xhaka unauffällig spielte, sind sich nach Spielschluss sämtliche Beobachter einig: Seine ordnende Hand im Mittelfeldzentrum war die Basis für Sunderlands Traum-Rückkehr nach acht Jahren Premier-League-Pause.

Sunderland&#039;s manager Regis Le Bris before the English Premier League soccer match between AFC Sunderland and West Ham United in Sunderland, England, Saturday, Aug. 16, 2025. (Owen Humphreys/PA vi ...
Sunderlands Trainer: Régis Le Bris.Bild: keystone

Xhaka ist neben dem Linksverteidiger der einzige Ü30-Profi in Sunderlands Startaufstellung. Das Team wurde nach dem Aufstieg kräftig umgebaut – und vor allem verjüngt. Xhaka soll der Anführer sein und trägt darum auch bereits die Captainbinde. Keine Sekunde habe er daran gezweifelt, seinem Neuzugang sogleich die Binde zu geben, sagt Sunderlands Trainer Régis Le Bris – und lobt Xhaka nach dem gelungenen Liga-Auftakt: «Er hat die Spieler zusammengehalten, er war unglaublich wichtig.»

Breel Embolo treibt Yakin Sorgenfalten auf die Stirn

Granit Xhaka nimmt also auch in seiner nun 16. Saison als Fussballprofi eine zentrale Rolle ein. Etwas, was Breel Embolo nicht von sich behaupten kann. Obwohl der wie Xhaka in den FCB-Junioren ausgebildete Stürmer einst mit ebenso viel Vorschusslorbeeren die Profibühne betritt.

AS Monaco v Olympique de Marseille - Ligue 1 McDonald s 2024/2025 36 Breel EMBOLO asm during the Ligue 1 match between Monaco and Marseille at Stade Louis II on April 12, 2025 in Monaco, Monaco. Monac ...
Embolos Zeit in Monaco dürfte abgelaufen sein.Bild: IMAGO/Icon Sport

Verletzungen, Fehltritte neben dem Platz und Formschwächen aber bremsten Embolo immer wieder aus – kurz: Es wäre mehr möglich gewesen. Nun steht er vor der nächsten Neuorientierung. Weil Monaco-Trainer Adi Hütter ihn nicht mehr haben wolle, so jedenfalls schreibt das die Zeitung «l’Équipe». Spuren zu potenziell neuen Klubs führen nach Italien, nach Rom und Mailand.

Dem Schweizer Natitrainer Murat Yakin dürfte die Embolo-Entwicklung Sorgen bereiten. In knapp drei Wochen beginnt die schwierige WM-Qualifikation – und Embolo ist im Sturm Yakins erste Wahl. Dass Embolo gegen Kosovo und Slowenien kein Stürmer im Flow sein wird, davon ist auszugehen – verbunden mit der Hoffnung, dass er trotzdem Tore erzielen wird.

Einstand nach Mass: Ndoye stellt sich in Nottingham mit einem Hechtkopfball-Tor vor

Derweil läuft Granit Xhaka weiter zuverlässig wie ein Uhrwerk. Das dürfte Yakin ein wenig beruhigen. (aargauerzeitung.ch)

Mehr Fussball-Geschichten:
Wil – St.Gallen ist der Schlager der 2. Cup-Runde – Basel muss wieder mal zu Carouge
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Rekordspieler der Schweizer Nati
1 / 28
Die Rekordspieler der Schweizer Nati

1905 trug die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft ihr erstes Spiel aus. Diese Akteure liefen 75 Mal oder öfter für die Schweiz auf. [Stand: 10. Juni 2025]
quelle: keystone / laurent gillieron
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Streamer «IShowSpeed» trifft Fussballerin Alisha Lehmann – und es gibt Drama
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Junge Fussballerin wird im grössten Moment ihrer Karriere auf Social Media fertig gemacht
2
Trump: Krieg endet, wenn Selenskyj auf Krim und Nato verzichtet
3
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
4
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
5
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
Meistkommentiert
1
Fix: Geubbels wechselt vom FCSG nach Paris +++ Mukiele wird Xhakas Teamkollege
2
Immer mehr Staats- und Regierungschefs reisen am Montag mit Selenskyj nach Washington
3
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
4
Freikirchen warnen vor Pornosucht in ihren Gemeinden – und treffen jetzt Massnahmen
5
Was Donald Trump mit dem Scheitern von Daniel Humms veganer Küche zu tun hat
Meistgeteilt
1
USA: Keine Visa mehr für Bürger aus Gazastreifen ++ Israel greift Huthi-Ziele im Jemen an
2
SVP-Regierungsrat warnt vor Verschärfung für Ukraine-Geflüchtete
3
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
4
Wie viel Religion ist an der Grundschule erlaubt?
5
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann wird CEO der FIS: «Ich möchte ein Brückenbauer sein»
Urs Lehmann setzt seine Tätigkeit im Schneesport auf anderer Ebene fort. Der Aargauer wird CEO des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes FIS. Als Co-Präsident von Swiss-Ski tritt er folglich zurück.
Mit Lehmanns Abgang geht beim Schweizer Verband eine Ära zu Ende. Der 56-jährige Aargauer hat während 19 Jahren dem Präsidium angehört, 17 Jahre davon als Vorsitzender. Das Amt bei der FIS tritt er mit dem Ziel an, die Weiterentwicklung des Schneesports voranzutreiben.
Zur Story