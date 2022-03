Das Feuerwerk vor dem vermeintlichen PSV-Hotel. bild: screenshot youtube

Kopenhagen-Fans zünden nächtliches Feuerwerk – aber leider vor dem falschen PSV-Hotel 😂

Es ist ein altbewährtes Rezept: Um der gegnerischen Mannschaft beim Gastspiel in der eigenen Stadt, eine möglichst schlechte Nachtruhe zu bescheren, zünden Fussball-Fans vor dem Hotel spätnachts gerne mal ein riesiges Feuerwerk.

In dieser Europacup-Woche gab es gleich zwei nächtliche Bombardements: Die Fussballer des FC Barcelona wurden vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Galatasaray um 3.45 Uhr mit lauten Böllern aus ihren Betten im Ritz-Carlton zu Istanbul geholt.

Und auch in der dänischen Hauptstadt wurde mitten in der Nacht haufenweise Pyrotechnik gezündet. Um 1.30 Uhr wollten die Fans des FC Kopenhagen am Amager Boulevard die Spieler des PSV Eindhoven aus ihrem Schlaf im Radisson Blu Scandinavia Hotel holen. Doch sie hatten die Rechnung ohne die schlauen Niederländer gemacht ...

Der Meistercup-Sieger von 1988 logierte nämlich nicht im Radisson Blu Scandinavia, sondern im rund zwei Kilometer entfernten Radisson Collection Royal Hotel. Um die Kopenhagener Fans abzulenken, parkten die PSV-Verantwortlichen den Mannschaftsbus am Tag vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Conference League allerdings vor dem falschen Hotel, wie Mario Götze nach dem Spiel verriet.

Mit Erfolg: Während vor dem Radisson Blu Scandinavia die Hölle los war, schliefen die PSV-Spieler friedlich in ihren Betten im Radisson Collection Royal. Die Social-Media-Abteilung des 24-fachen niederländischen Meisters freute sich riesig über den gelungenen Coup und konnte es sich nicht verkneifen, eine kleine Speerspitze in Richtung der Kopenhagen-Fans abzufeuern.

Gut ausgeruht machte die PSV am Abend dann kurzen Prozess mit dem FC Kopenhagen, gewann gleich mit 4:0 im Parken-Stadion und qualifizierte sich nach dem wilden 4:4 im Hinspiel souverän für die Viertelfinals.

Auch das Feuerwerk der Galatasaray-Fans hatte nicht den gewünschten Effekt. Zwar standen die Anhänger des türkischen Rekordmeisters vor dem richtigen Hotel, der FC Barcelona gewann im Nef Stadyumu aber trotzdem mit 2:1 und qualifizierte sich so trotz der nächtlichen Belästigung für die Runde der letzten Acht.