Fussball-Nati: Schweiz gewinnt Forfait gegen die Ukraine



Forfaitsieg gegen die Ukraine! Schweiz schafft Klassenerhalt in der Nations League

Die Schweiz gewinnt das am Dienstag letzter Woche abgesagte Nations-League-Spiel gegen die Ukraine 3:0. Die UEFA sprach der SFV-Auswahl den Forfaitsieg zu, weil in ihren Augen die Ukrainer wegen mehrerer Corona-Fälle verantwortlich waren, dass das Spiel in Luzern nicht hatte stattfinden können.

🚨Le panel de discipline de l’UEFA s’apprête a pris sa décision, qui ne tardera pas à être publique : victoire 3-0 par forfait de la Suisse contre l’Ukraine, et donc maintien dans la Ligue A de la Ligue des Nations. — David Lemos (@davidlemos) November 25, 2020

Dank dem Sieg am «Grünen Tisch» verhindert die Schweiz in der Nations League den Abstieg in die Liga B. Die Schweiz und die Ukraine sind in der Rangliste punktgleich, die Direktbegegnungen (1:2, 3:0) sehen jedoch die Schweiz im Vorteil. (abu/sda)

